Olazabal, cuarenta años no son nada

«Estar aquí es un privilegio y un premio. Desde esas premisas, el primer objetivo es claro: pasar el corte». Así un año tras otro hasta cuarenta. José María Olazabal (Hondarribia, 1966) vuelve a estar hoy en la lista de participantes del Masters de Augusta. Dará su primer golpe a las 17.10 horas en la partida que compartirá con Thriston Lawrence y Brian Campbell. Se cumplen cuarenta años desde que Olazabal se estrenó en el Major que ha marcado su carrera, el que ha ganado en dos ocasiones (1994 y 1999) y en el que ha logrado otros seis Top10, incluido un segundo y tercer puesto. Desde 1985, solo ha faltado en cinco ediciones (1986, 1988, 1996, 2010 y 2016) y no ha pasado el corte en quince ocasiones, once desde 2008. Pero el resultado obtenido en la última edición, al finalizar en el puesto 45, permite creer en la posilidad de ver a Olazabal otra vez jugando las dos vueltas del fin de semana. «Si ya de por sí el campo es largo, con la lluvia de esta semana va a ser más complicado, pero lo intentaremos», confiesa el hondarribiarra, dando a entender que con el campo húmedo la pelota va a volar y rodar menos, lo que dificulta las opciones de los que no son grandes pegadores como él.

Olazabal es el líder de la delegación que forman Sergio García, Jon Rahm y el amateur Josele Ballester. Dos vascos –tres si se le suma el caddie donostiarra Javier Erviti– y dos de Castellón dispuestos a darle emoción al torneo.

A priori es Sergio García quien mejor llega a esta cita. Debuta a las 18.22 horas. Está con juego, pateando a las mil maravillas y sabe lo que es ganar en Augusta (2017). Es su Major número cien de su carrera. Llega sin presión. Todo lo contrario que Jon Rahm, al que se le mira con lupa en Estados Unidos desde que decidió romper con el PGA Tour y firmar por el LIV. También sabe lo que es vestirse la chaqueta verde (2023). Se estrenará en el penultimo partido del día, a las 19.34 horas, junto a Wyndham Clark y el inglés Tommy Fleetwood.

Capítulo aparte merece Josele Ballester. Su objetivo, según ha confesado, es coronarse como el mejor amateur del torneo. Es una incógnita cómo puede responder en su primer Major, al que llega como invitado por haber ganado el US Open amateur. Tendrá el privilegio de jugar hoy y mañana en la misma partida con el vigente campeón y número uno del mundo, Scottie Scheffler, y Justin Thomas, a partir de las 16.15 horas.

En la terna de favoritos, más allá de Scheffler, hay que incluir a Rory McIlroy, quien se planta en Augusta con el gran deseo de completar el Grand Slam. Con dos Campeonatos de la PGA, un US Open y un British en su palmarés, Augusta se le ha resistido con el paso del tiempo. Y eso que acumula cuatro top5 y siete top10 en su carrera. Llega en un momento dulce: acumula dos títulos en este inicio de año y, entre ellos, se encuentra el The Players que ganó hace unas semanas.

