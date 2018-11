Curling Oihana Otaegi: «En Gipuzkoa hay once fichas de curling y en Canadá, que nos ganó la final, más de ¡un millón!» Las gemelas Otaegi, Oihana y Leire, en plena competición. / M.U. Donostiarra y subcampeona del Mundial mixto de curling JON TRUEBA Lunes, 5 noviembre 2018, 07:34

41 años. Donostiarra. Licenciada en Ciencias de la actividad física y el deporte. Empezó a jugar a curling en 2005. Reconoce que «al principio perdíamos todos los partidos en los que participábamos», pero poco a poco, con trabajo y sacrificio, junto a su hermana gemela Leire, su novio Mikel Unanue y Sergio Vez, han llegado a la cima mundial, logrando la plata en el Mundial mixto que se disputó hace unas semanas en Canadá, algo histórico.

- Han puesto el curling en nuestro mapa. ¿Sorprendida con tanto revuelo?

- Sí, sí, sorprendidos de que algo a lo que no dábamos demasiada importancia haya adquirido semejante dimensión. Esperábamos llegar a casa y, como siempre..., pero han pasado ya muchos días y continúan los e-mail, las felicitaciones y seguimos atendiendo a los medios. La verdad es que está durando más de lo que esperábamos...

- ¿La felicitación más curiosa?

- En general todas. Muchos amigos, gente de la Universidad que no sabía que hacía curling...

- ¿Por qué el curling?

- Trabajaba como preparadora en el Instituto de patinaje artístico de Txuri Berri. Se comentó que las 'piedras' con las que se juega al curling las reclamaba la Federación y había que devolverlas o comprarlas. Hubo una colecta entre los padres de los patinadores..., probamos con dos jugadores de curling del club anterior que tuvieron la paciencia de enseñarnos... y hasta hoy.

«Es un deporte de habilidad, de estrategia y de control en el que hay que tener paciencia»

- Que una guipuzcoana sea subcampeona del mundo de curling es comparable a...

- ¡Ufff!, no lo sé. Siempre digo que no me gustan las comparaciones con otros deportes. Cada deporte tiene su peculiaridad y el curling por ejemplo siempre sale mal parado a la hora de las ayudas. Pero lo que Mikel y Sergio han dicho es como si un equipo de fútbol de barrio se lleva la Liga.

- ¿Cuantas fichas hay en Gipuzkoa?

- (Se ríe). Este año hemos hecho una más. Chicas somos cuatro y chicos, siete. En total, once.

- ¿En Euskadi?

- Unas cincuenta.

- ¿En España?

- Dicen que doscientas.

- Y en Canadá que ha sido campeón de mundo...

- Para los números soy mala..., pero estos hablan de millones. Yo creo que más de un millón.

- ¿Cuantos equipos participaron en el mundial?

- 35

- ¿El secreto del curling?

- Es un deporte que lo puede practicar cualquiera. Es un deporte de habilidad, de estrategia, de control mental... muy completo, donde influyen muchos factores. Hay que tener paciencia. Las jugada se van construyendo desde la primera piedra (que pesa 20 kilos) y se decide todo en la última. Puedes tener las ocho piedras en la cancha metidas y el rival con un solo tiro consigue puntuar la entrada...

- He leído que en Donostia no hay pistas, que la más cercana de Jaca está cerrada y que viajan a Suiza los fines de semana. Imagino que el curling les cuesta dinero...

- No he hecho números pero sí te puedo decir que yo he renunciado a mis vacaciones para jugar al curling..., y que pagamos todos los meses 30 euros de cuota por jugar al curling. Pero es cierto que recibimos cada vez más ayudas y que en esta ocasión recibimos una ayuda directa del Patronato Municipal y estaremos eternamente agradecidos. Nos permitió entrenar más que en ocasiones precedentes y se ha notado en los resultados.

- Y ahora, qué? ¿A los JJ OO?

- El hielo es complicado. Cada vez es más complicado compaginarlo con el trabajo. Intentaremos mejorar día a día..., hasta donde se pueda.

- (...)

- ¿Puedo agradecer a alguien especialmente?

- Pues claro...

- A Joxean Arruza. Confió en nosotros cuando no éramos nada. Fue mi director de tesis y es un psicólogo deportivo que nos ha ayudado mucho, muchísimo.

- Dicho queda.