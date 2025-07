Oier Díaz: «Me está costando asimilar lo que he hecho»

A finales de este mes cumplirá 18 años pero se le nota madurez en la conversación. Cansado pero contento, Oier Díaz hace balance del reciente ... Campeonato del Mundo júnior, en el que subió al podio en cuatro ocasiones, con título en C-1 slalom, subcampeonato en kayak-cross y plata y bronce en patrullas. Este póker de medallas es la guinda a un 2025 espectacular, en el que se metió en la selección española y ha participado en tres pruebas de la Copa del Mundo, llegando a ser décimo en la de Pau.

El piragüista de Santiagotarrak-ZAISA reconoce que «me está costando asimilar lo que he hecho. Porque ponemos tanto trabajo detrás y se resume todo en unos minutos, que tampoco me ha dado tiempo aún del todo de decir, ¡ostras! ¿qué he hecho?». Pero las horas van pasando y «sí que tengo la sensación de haber conseguido algo gordo».

Cuatro medallas, nada más y nada menos, en un Campeonato del Mundo, aunque entiende que «la de oro en C-1 eclipsa a las demás». Cuatro medallas, cuatro veces al podio en seis días, casi una rutina. Y en el cierre del evento, «cuando fui plata en kayak-cross y Faust Clotet bronce, subimos al podio como una cosa normal, cotidiana. Tampoco le dimos tanta importancia, pero sigue siendo un podio».

Seguro que si sólo hubiera conseguido esa plata la estaría celebrando a lo grande. Y en la modalidad de patrullas sucede que «al no ser olímpica, no se le da mucha importancia, apenas se entrena, justo unas bajadas los días anteriores». Aquí se llevó la plata enC-1 junto con Jan Diz y el donostiarra Oier Deus y el bronce en K-1 formando trío con Faust Clotet y Didac Foz.

Para el irundarra «lo mejor de las patrullas, aparte del resultado, es que bajas con otros dos amigos. Si ya consigues medalla es algo que puedes compartir entre los tres».

Una pelea de tres

En la prueba reina, Díaz era uno de los favoritos, junto con el francés Titouan Estanguet, hijo del mítico Tony, y el esloveno Ziga Lin Hocevar. «En dos de las tres bajadas quedamos entre los tres primeros y en la clasificatoria, entre los cuatro primeros».

Acabar tercero tanto en la clasificatoria como en la semifinal «me dio confianza para la final. Sabía que si lo hacía bien íbamos a estar ahí los tres y esta vez me tocó a mí. Tenía buenas sensaciones».

¡Y tan buenas! Cuando acabó su bajada había necesitado tres segundos menos que en las anteriores y rebajó casi cuatro segundos el mejor tiempo. Son diferencias muy grandes en slalom.

Cuenta el irundarra que «cuando vi el tiempo en la pantalla fue un subidón y ya lo celebré porque sabía que tenía medalla asegurada. Salí del agua, vi las bajadas de los otros dos y cuando se vio que ganaba yo, no me lo podía creer. Era como que no sabía qué hacer porque, ¿qué se hace esos momentos? Vinieron mi entrenador Jordi Cadena, y el del año pasado, Carles Joanmartí y me puse a celebrarlo con ellos».

Recibimiento en Irun

Tampoco sabía muy bien qué hacer en la tarde-noche del domingo, cuando regresó a Irun, aunque se fue haciendo una idea.

La primera pista fue que «Urko zabaleta, que había sido mi entrenador, me eliminó del grupo de whatsapp del club. Yo ahora vivo en La Seu d'Urgell pero sigo siendo de Santiagotarrak y estaba en ese grupo de entrenamientos». Segunda pista: «Mi amigo Javi todo el rato me preguntaba a ver a qué hora iba a llegar». Y tercera y definitiva:«Llegando a Irun en vez de ir a casa mi madre tiró hacia Santiagotarrak. Me habían preparado un recibimiento, fue algo muy bonito».

En ese acto, los pequeños de Santiagotarrak-ZAISA pudieron ver y tocar las cuatro medallas de Oier Díaz, que seguramente no serán las últimas que consiga. Sus próximos retos, además del campeonato de España, son la prueba de Copa del Mundo en Tacen, Eslovenia, y probablemente participará también en el Campeonato del Mundo sénior.