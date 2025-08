Se suele decir que nunca es tarde si la dicha es buena. No por ser un dicho deja de ser cierto, incluso hay personas que ... lo llevan como filosofía de vida y que pasados los años retoman hobbies y gustos que habían abandonado con el paso de la adolescencia a la vida adulta.

Maite Etxabe, de 47 años, es el mejor ejemplo. Empezó con la piragua cuando tenía apenas ocho años y estuvo otros ocho entrenando y compitiendo en la disciplina. Sin embargo, a los 16 decidió dejar a un lado la pala para dedicarse al balonmano y, a pesar de que la piragua fuera su pasión, con el tiempo tuvo que abandonarla del todo por «trabajo, la familia y demás ocupaciones».

Nunca dejó de hacer deporte. Hasta que en 2018, con 41 años, sufrió una hernia que le hizo pasar «un año con mucho dolor», pero que le cambió la vida. «Hace años tuve una hernia que me obligó a dejar de golpe el deporte. Estuve un año entero muy fastidiada. Aún así, en cuanto me recuperé Joxema Balenziaga me propuso empezar con la piragua en el club Itxas-Gain de Zumaia. Al principio me generó dudas porque pensaba que los dolores no me iban a permitir entrenar, pero probé, me vi bien y hasta hoy».

Ese «hasta hoy» se traduce en medallas en prácticamente todas las competiciones en las que ha participado. En total más de 20 primeros puestos en campeonatos nacionales, europeos y mundiales, especializándose en las categorías de kayak de aguas tranquilas y kayak de mar.

Este mismo año no fue al Mundial de mar porque era en Sudáfrica y a diferencia de otros deportes, las competiciones «nos las tenemos que costear nosotros» al completo. «Tenemos que organizar las vacaciones familiares en función de dónde competimos cualquiera de los cinco de casa. La última vez nos fuimos a Madeira porque mi hijo se clasificó para el Mundial», apunta.

Pero no hay mal que por bien no venga. El no viajar a Sudáfrica no le iba a quitar las ganas de ganar a Maite, que tras una invitación de última hora decidió ir al Mundial de Pista Máster disputado en la localidad portuguesa de Montemor o Velho. El resultado: tres medallas de oro, una plata y un bronce.

«Es un ejemplo para todos nosotros»

Además de madre de tres hijos, ejerce como presidenta y entrenadora del Itxas-Gain, en el que familia, alumnos e integrantes del club le organizaron el martes un recibimiento en 'petit comité' para celebrar sus recientes triunfos en el país vecino. La ceremonia celebrada en el Itsas Kiroldegia de Zumaia contó con ramos de flores, champán y un aurresku incluido. «No me lo esperaba. Que lo hayan organizado los chavales a los que he entrenado durante tantos años y a los que he visto crecer desde que eran pequeños es lo que realmente me llena», confiesa emocionada.

Oier Aizpurua estuvo presente en el acto. El zumaiarra fue uno de los piragüistas guipuzcoanos por excelencia de la primera década de este siglo, en la que logró tres medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo y dos medallas de plata en el Campeonato Europeo. Además, es el cuñado de Maite, entrena todas las semanas con ella y la considera «un verdadero ejemplo» para los jóvenes. «Es una inspiración y un ejemplo. Sobre todo para los chavales de la sociedad de hoy en día, que les cuesta moverse, son perezosos y ven dificultades en todo. Yo les digo que si Maite es capaz de hacerlo, ellos deberían de serlo también. Esta mujer cuando sale de trabajar viene a entrenar a los niños y cuando acaba, coge la piragua y se pone a entrenar ella. Además, cuando acaba con lo suyo va a casa y tiene que atender a la familia. Así día tras día y semana tras semana», apunta Oier Aizpurua.

Maite tiene que hacer «muchos sacrificios» para llegar a todo, pero es la gran demostración de que nunca es tarde para volver a hacer lo que a uno le gusta. «No sé ni yo como llegó a todo –risas–. Tengo que hacer muchos sacrificios y mi familia también. Pero aún así, yo animaría a todo el mundo a hacer deporte, da igual a que nivel. El deporte es salud y nunca es tarde para retomarlo», expone Maite.