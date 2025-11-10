Las notas de la semana en el deporte

DV Lunes, 10 de noviembre 2025, 06:37 Comenta Compartir

Público de la Behobia 3

Los corredores que ayer participaron en la Behobia cumplieron su objetivo después de semanas de entrenamiento en una jornada soleada que volvió a llenar las cunetas de ciudadanos que aplaudieron igual al primero que al último.

Real femenina 3

No afloja la Real. Ayer volvió a ganar fuera de casa, en el campo del Espanyol, y se mantiene en la zona alta de la tabla. Tiene mérito después de los muchos cambios que se han realizado en la plantilla respecto a la temporada pasada.

Bera Bera 2

El Super Amara Bera Bera viajará a Dijon con una renta de tres goles para tratar de lograr el pase a la fase de grupos de la European League. Los dos son muy buenos equipos y no será fácil, pero el Bera Bera está con juego.

NBA 0

Tras los escándalos de apuestas ilegales y vínculos mafiosos, aparece otro episodio que involucra a los Atlanta Hawks. Un exdirectivo ha sido acusado de fraude electrónico por desviar más de 3,8 millones de las arcas del equipo.