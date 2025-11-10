Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las notas de la semana en el deporte

DV

Lunes, 10 de noviembre 2025, 06:37

Público de la Behobia

Los corredores que ayer participaron en la Behobia cumplieron su objetivo después de semanas de entrenamiento en una jornada soleada que volvió a llenar las cunetas de ciudadanos que aplaudieron igual al primero que al último.

Real femenina

No afloja la Real. Ayer volvió a ganar fuera de casa, en el campo del Espanyol, y se mantiene en la zona alta de la tabla. Tiene mérito después de los muchos cambios que se han realizado en la plantilla respecto a la temporada pasada.

Bera Bera

El Super Amara Bera Bera viajará a Dijon con una renta de tres goles para tratar de lograr el pase a la fase de grupos de la European League. Los dos son muy buenos equipos y no será fácil, pero el Bera Bera está con juego.

NBA

Tras los escándalos de apuestas ilegales y vínculos mafiosos, aparece otro episodio que involucra a los Atlanta Hawks. Un exdirectivo ha sido acusado de fraude electrónico por desviar más de 3,8 millones de las arcas del equipo.

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2 Revive la retransmisión íntegra de la Behobia - San Sebastián 2025
  3. 3 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  4. 4

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  5. 5 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  6. 6 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  8. 8 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  9. 9 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  10. 10 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»

