Las notas de la semana en el deporte

Real Sociedad 3

Fin de semana glorioso de los dos primeros equipos con victorias selladas desde el trabajo y el sacrificio gracias a los goles de Gorrotxategi y Edna Imade que sirven para reforzar las aspiraciones de ambos conjuntos en este curso.

Iker Vicente 2

El aizkolari de Otsagabia se vistió en Azkoitia la cuarta txapela de Euskal Herria igualando la marca del mítico Arria II. El navarro confirmó que es el auténtico dominador de la especialidad al ganar por delante de Ezpeleta y Larrañaga.

Txuri Urdin 1

El equipo donostiarra es el líder de la liga de hockey hielo tras su victoria ante el Madrid (8-0) y la del Puigcerdá en Jaca (0-4). Los de Tito Marcelino confirmaron su buen momento.

Gipuzkoa Basket 0

El conjunto de Sergio García no ha empezado nada bien la temporada con cinco derrotas en los seis primeros partidos oficiales. El viernes, en Burgos ante el Tizona, nunca tuvo opción de aspirar a la victoria.