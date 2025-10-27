Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las notas de la semana en el deporte

DV

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:57

Comenta
3

IDK Euskotren

3

El club donostiarra logró ayer una victoria de postín al imponerse al Perfumerías Avenida después de firmar un partidazo, sobreponerse a un mal arbitraje y ... fiar todo el trabajo y talento. Un día para recordar para las de Azu.

Te puede interesar

