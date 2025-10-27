Las notas de la semana en el deporte

El club donostiarra logró ayer una victoria de postín al imponerse al Perfumerías Avenida después de firmar un partidazo, sobreponerse a un mal arbitraje y ... fiar todo el trabajo y talento. Un día para recordar para las de Azu.

15K 2

Más de 3.000 atletas populares volvieron a llenar ayer las calles de Donostia desafiando al frío y la lluvia con una más que notable presencia de corredoras. Silvestre y Larrea se llevaron la victoria en la distancia larga.

Txuri Urdin 1

Doblete guipuzcoano del Txuri Urdin frente al Jaca en el Palacio de Hielo de Donostia. Primero las chicas firmaron un contundente triunfo por 5-1 que los pupilos de Tito Marcelino continuaron con otra victoria por 2-1.

El Clásico 0

Lamentables imágenes las que dejaron Real Madrid y Barcelona al término del encuentro, con una tangana que queda lejos de los valores que deben reinar en el deporte. El respeto siempre debe primar por encima de la rivalidad.