Las notas de la semana en el deporte

El esloveno ha firmado en Ruanda su segundo Mundial consecutivo con otra exhibición tras atacar a 104 kilómetros de meta. Mención especial también para la ... navarra Paula Ostiz, oro en la prueba júnior en ruta y plata en la crono.

2 Nahia Zudaire

La nadadora zubietarra Nahia Zudaire regresa del Campeonato del Mundo que se han disputado en Singapur con una medalla de oro y dos bronces. Iñigo Llopis, por su parte, ha ganado dos medallas de oro. Son garantía de éxito.

2 Aritz Juanenea

Aritz Juanenea ha ganado su primera txapela tras imponerse a Endika Barrenetxea por 27-30 en la final del Campeonato Individual-Eusko Label de remonte en Galarreta. El de Saldias de 32 años jugó con un vendaje.

0 Iñigo Martínez

«Siempre he sido del Athletic y siempre lo seré», confiesa Iñigo Martínez en una entrevista con el diario 'Marca'. Chocan con unas instantáneas en Zubieta luciendo una camiseta de la Real que se leía 'Yo no tengo segundo equipo'.