Las notas de la semana en el deporte
DV
Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:02
3
Arraun Lagunak
El club donostiarra sigue dando pasos al frente. Ésta es su cuarta Bandera de La Concha y tanto su presidenta Itziar Eguren como el entrenador ... Juan Mari Etxabe siguen teniendo apetito por seguir ganando con trabajo.
3
Orio
Ocho años después vuelve a reinar en La Concha. Su temporada es sobresaliente. Si gana una de las dos regatas que quedan en la Liga, superará el récord de Urdaibai. La Concha es mucha Concha en Orio.
3
Janire
La joven zumaiarra Janire Gonzalez Etxebarri se proclamó ayer campeona del mundo de surf en El Salvador. Este triunfo confirma el potencial de esta surfista que más pronto que tarde llegará al circuito mundial CT.
0
Entrenadores
Cansan los entrenadores que saltan al terreno de juego a la conclusión de un partido de fútbol para recriminar determinadas actitudes a los árbitros. No es el mejor ejemplo para enseñar en las escuelas de fútbol.
