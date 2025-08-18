Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las notas de la semana del deporte

Lunes, 18 de agosto 2025, 08:07

3

Sanse

Debut soñado para el Sanse en su vuelta a la Segunda división. Triunfo ante un histórico como el Zaragoza y golazo de Ochieng para rubricar la victoria. No han podido empezar mejor las cosas para el equipo de Jon Ansotegi.

3

Orio

Los colores amarillos, azul y blanco siguen dominando la temporada arraunlari. Orio en hombres y Arraun Lagunak en mujeres se hicieron con el triunfo en la Bandera de Zarautz y son los grandes favoritos para La Concha.

1

Urra

El harrijasotzaile zarauztarra volvió a ser el mejor en la Igeldoko Harria por tercera vez consecutiva. Se quedó a dos alzadas del récord que él posee y nuevamente los fieles que acudieron a la plaza de la Trinidad disfrutaron con su tarea.

0

Betis Baloncesto

La ACB desestimó el recurso interpuesto por el Betis para disputar la Liga Endesa, con lo que finalmente el Granada jugará en la ACB. La Primera FEB, donde está el GBC se queda con 17 equipos y el Betis corre el riesgo de desaparecer.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrapan a varios domingueros de barbacoa en un río navarro con el riesgo por incendios en máximos
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»
  3. 3

    Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos tras una pelea en un bar de Donostia
  4. 4 Leire Martínez se reivindica con su voz
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Valencia. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  7. 7 Atrapados 180 pasajeros en un tren en Navarra durante horas a más de 33 grados
  8. 8 Los saltos que cortan la respiración sobre el techo de San Sebastián con vista a la bahía de La Concha
  9. 9 Koldo Royo: «En los bares deberían crear espacios para los donostiarras sin hacer cola»
  10. 10

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las notas de la semana del deporte

Las notas de la semana del deporte