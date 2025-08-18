Las notas de la semana del deporte
Lunes, 18 de agosto 2025, 08:07
3
Sanse
Debut soñado para el Sanse en su vuelta a la Segunda división. Triunfo ante un histórico como el Zaragoza y golazo de Ochieng para rubricar la victoria. No han podido empezar mejor las cosas para el equipo de Jon Ansotegi.
3
Orio
Los colores amarillos, azul y blanco siguen dominando la temporada arraunlari. Orio en hombres y Arraun Lagunak en mujeres se hicieron con el triunfo en la Bandera de Zarautz y son los grandes favoritos para La Concha.
1
Urra
El harrijasotzaile zarauztarra volvió a ser el mejor en la Igeldoko Harria por tercera vez consecutiva. Se quedó a dos alzadas del récord que él posee y nuevamente los fieles que acudieron a la plaza de la Trinidad disfrutaron con su tarea.
0
Betis Baloncesto
La ACB desestimó el recurso interpuesto por el Betis para disputar la Liga Endesa, con lo que finalmente el Granada jugará en la ACB. La Primera FEB, donde está el GBC se queda con 17 equipos y el Betis corre el riesgo de desaparecer.
