Las notas de la semana

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:51

Irudek Bidasoa

Buena semana del conjunto de Álex Mozas, que reforzó la segunda plaza en Europa el martes al ganar al Potaissa y despachó al Atlético Valladolid con una gran victoria por diez goles después de ofrecer una exhibición en Artaleku.

Barrenetxea

Dos golazos en apenas ocho días confirman que la Real tiene un futbolista diferencial en sus filas. Lástima que su gran tanto de falta no sirviera al final para empatar porque los de Sergio merecieron al menos un punto.

Verstappen

Max Verstappen sigue con vida en el Mundial de Formula 1. El neerlandés está a doce puntos de Norris tras ganar ayer en Catar cuando el 31 de agosto, tras el GP de Holanda, estaba a 104 puntos de Piastri y a 70 puntos de Norris.

Derbi sevillano

El derbi sevillano volvió a dejar imágenes que no se pueden dar en un campo de fútbol. El partido tuvo que ser suspendido quince minutos después de que se lanzaran objetos desde uno de los fondos del Sánchez Pizjuán.

  1. 1 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  3. 3 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  5. 5 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores
  7. 7 La gastronomía vasca triunfa en la nueva ciudad más poblada del mundo: tres restaurantes para 42 millones de personas
    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  9. 9 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
    Los guipuzcoanos arruinados que se acogen a la ley de Segunda Oportunidad se triplican en tres años

