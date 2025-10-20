Las notas de la semana El gran papel de Imade y el triunfo del piloto Beñat Fernández marcan el fin de semana deportivo

3 Edna Imade

La delantera realista marcó un doblete en el derbi contra el Eibar y ya suma seis tantos en su cuenta particular, a solo una diana de la pichichi del Barça Pina. La Real es tercera en la clasificación empatada a puntos con el Real Madrid.

2 Beñat Fernández

Con tan solo 17 años el piloto de Andoain se proclamó ayer campeón del mundo de Supersport 300 en Jerez en su año de debut, la categoría previa que da acceso a competir en Superbikes. Es el primer vasco en ganar este título.

1 Ostolaza

La ciclista zarauztarra fue ayer tercera en el Tour de Guangxi, disputado en China. Se trata de su primer podio en una prueba de la máxima categoría, aunque suma cuatro victorias en este sobresaliente 2025 que ha firmado.

0 Miami

Los partidos que LaLiga ha organizado en Miami han levantado muchas ampollas y esta jornada los futbolistas de todos los equipos han detenido el juego en los primeros segundos de sus respectivos partidos en señal de protesta.