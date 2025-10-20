Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las notas de la semana

El gran papel de Imade y el triunfo del piloto Beñat Fernández marcan el fin de semana deportivo

DV

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:51

Comenta

  1. 3

    Edna Imade

La delantera realista marcó un doblete en el derbi contra el Eibar y ya suma seis tantos en su cuenta particular, a solo una diana de la pichichi del Barça Pina. La Real es tercera en la clasificación empatada a puntos con el Real Madrid.

  1. 2

    Beñat Fernández

Con tan solo 17 años el piloto de Andoain se proclamó ayer campeón del mundo de Supersport 300 en Jerez en su año de debut, la categoría previa que da acceso a competir en Superbikes. Es el primer vasco en ganar este título.

  1. 1

    Ostolaza

La ciclista zarauztarra fue ayer tercera en el Tour de Guangxi, disputado en China. Se trata de su primer podio en una prueba de la máxima categoría, aunque suma cuatro victorias en este sobresaliente 2025 que ha firmado.

  1. 0

    Miami

Los partidos que LaLiga ha organizado en Miami han levantado muchas ampollas y esta jornada los futbolistas de todos los equipos han detenido el juego en los primeros segundos de sus respectivos partidos en señal de protesta.

Top 50
  1. 1

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  3. 3

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  7. 7

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»
  8. 8

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  9. 9

    No ganan ni cuando lo merecen
  10. 10

    El grupo del exjefe de gabinete Iván Redondo se lanza a la asesoría industrial en Donostia

