Las notas de la semana

DV Lunes, 13 de octubre 2025, 09:15

3 Pogacar

Prueba en la que corre, prueba que gana. La última, el Giro de Lombardia. Los aficionados disfrutamos de sus cabalgadas mientras sus rivales asumen con resignación que no tienen nada que hacer cuando está él.

2 Alonso-Osa

Gipuzkoa cuenta con dos corredoras de montaña primer nivel mundial. La donostiarra Sara Alonso ha finalizado segunda en el mejor circuito de carreras de montaña y la oñatiarra Malen Osa ha sido cuarta.

1 Real femenina

El equipo de Arturo Ruiz está compitiendo a buen nivel pese a todos los cambios que se han realizado en la plantilla respecto a la pasada temporada. En Granada empezó perdiendo, pudo ganar y acabó empatando.

0 Marcos Llorente

No hace mucho compartía una imagen disfrutando de un vino valorado en 22.000 euros y la pasada semana dejaba entrever en una entrevista en la Cope que las estelas de los aviones nos fumigan. Hará bien en dedicarse a jugar a fútbol.