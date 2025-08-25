Las notas de la semana

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:31 Comenta Compartir

3 Arraun Lagunak

La 'Lugañene' remató en Ondarroa la conquista de su tercera Liga Euskotren consecutiva, cuarta en su historia, después de un campeonato en el que se ha mostrado por encima de rivales importantes como Tolosaldea y Orio.

2 Vingegaard

El danés demostró en la primera llegada en alto de la Vuelta que la derrota en el Tour ante Pogacar no le ha afectado lo más mínimo. Sigue siendo un ciclista extraordinario al que le han bastado dos días para ponerse de líder.

1 Elordi

El de Mallabia ha recuperado el tono y ha obtenido con Zabaleta el doble premio en la feria de Bilbao. Juntos se han impuesto en el torneo Bizkaia por equipos y en el Aste Nagusia. Se le ve con chispa y determinación.

0 Simeone

El técnico colchonero está más discutido que nunca después de firmar un pobre inicio de Liga en el que solo ha sumado un punto tras perder en la salida a Cornellá y rascar un pobre empate en casa contra el Elche.