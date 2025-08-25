Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las notas de la semana

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:31

3

Arraun Lagunak

La 'Lugañene' remató en Ondarroa la conquista de su tercera Liga Euskotren consecutiva, cuarta en su historia, después de un campeonato en el que se ha mostrado por encima de rivales importantes como Tolosaldea y Orio.

2

Vingegaard

El danés demostró en la primera llegada en alto de la Vuelta que la derrota en el Tour ante Pogacar no le ha afectado lo más mínimo. Sigue siendo un ciclista extraordinario al que le han bastado dos días para ponerse de líder.

1

Elordi

El de Mallabia ha recuperado el tono y ha obtenido con Zabaleta el doble premio en la feria de Bilbao. Juntos se han impuesto en el torneo Bizkaia por equipos y en el Aste Nagusia. Se le ve con chispa y determinación.

0

Simeone

El técnico colchonero está más discutido que nunca después de firmar un pobre inicio de Liga en el que solo ha sumado un punto tras perder en la salida a Cornellá y rascar un pobre empate en casa contra el Elche.

Top 50
  1. 1 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina: «Cada vez más extranjeros se casan en San Sebastián»
  2. 2

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  3. 3

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  4. 4

    El voto de los 16 años se decanta por EH Bildu y Vox
  5. 5 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián
  6. 6

    Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación
  7. 7

    Zierbena avisa a Orio y Getaria roza la bandera
  8. 8

    Asesinato en una tienda de golosinas
  9. 9

    Reacción que sabe a poco
  10. 10

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?

