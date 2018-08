Caballos 'Noray' se construye su propia leyenda 'Noray', 'Barbarigo' y 'Doctor Óscar', en la disputada recta final del premio Gobierno Vasco. / UNANUE Emocionantísima victoria del castaño de Enrique León, que repite victoria en el premio Gobierno Vasco | IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Lunes, 13 agosto 2018, 06:53

Los veterinarios prácticamente lo desahuciaron hace un par de años. Su rodilla no estaba para más batallas. Pero 'Noray' es especial. Es un pura sangre como la copa de un pino. No es un top, pero no hace falta. Es un gladiador que cuando hay lucha da siempre un poco más. Uno de esos caballos que se gana el corazón de la grada por su generosidad y por su entrega. Ayer repitió victoria en el premio Gobierno Vasco después de regalarnos una recta memorable con 'Doctor Óscar' y 'Barbarigo', que protagonizaron una lucha a tres bandas soberbia. No es la llegada de más calidad que ha tenido la prueba, ni mucho menos, pero sí una de las más emocionantes.

Se deshacía en elogios hacia él su preparador, un emocionado Enrique León: «Es un lujo de caballo. Una joya». Su fracaso en el Nertal esta primavera, donde terminó último, sirvió para que su jockey Ricardo Sousa entendiese todo lo que necesitaba el caballo, demostrando una vez más que no hay mayor aprendizaje que el que dan las derrotas. Ayer el jinete portugués estuvo fantástico, sin cebarse con el vertiginoso ritmo inicial, intuitivo para saber por dónde se abriría el hueco y valiente para lanzarse por el estrecho pasillo interior.

La carrera la empezaron a ganar en el reconocimiento de la pista. León y Sousa se dieron un paseo para reconocer el verde ayer por la mañana. Terreno firme, pero castigado por la disputa de diez jornadas. Sin embargo, el primer metro junto a los palos estaba muy poco movido y vieron allí el camino directo hacia el triunfo. Y su estrategia no falló. Aunque para que todo saliese bien el caballo puso mucho de su parte. 'Noray' demostró hambre y corazón, que con seis años y unas cuantas batallas en punta tiene todavía más mérito.

La inspiración de Fayos

Borja Fayos se había llevado las tres carreras anteriores al Gobierno Vasco con unas montas soberbias. Excelso el valenciano, que estuvo enorme para hacer ganar a 'Mr. Hobbs' en una igualadísima consolatoria, administró de forma impecable a 'Nader' para que hiciera una distancia en la que parecía tenerlo crudo y dio una monta de guante blanco a 'Ravenoak' para que se impusiera cómodamente en la segunda manga del hándicap. Imposible hacerlo mejor. Su estado de confianza e inspiración le sirvió para hacer otra pedazo de monta en la gran cita de la tarde y dar casi la campanada con 'Barbarigo'.

Con el pelotón agrupadísimo en Bugati, allí se dejó sus opciones 'Metkaif'. 'Noray' no cogió la punta. En el derecho, 'Barbarigo' se agigantó sobre manera. 'Noray' se pegó a su grupa y por detrás llegaron los ataques de los Arizkorreta 'Angel Down' primero y 'Doctor Óscar' después. Costó un mundo tumbar al puntero, pero Sousa sabía que la victoria se decidía en el hectómetro final. Cuando se disponía a pasar a 'Barbarigo', llegó la atropellada final de 'Doctor Oscar', que remontó desde la penúltima plaza, dejando boquiabierta a la numerosa parroquia donostiarra. Parecía pasar 'Doctor Óscar', pero 'Noray' dio otro puntito más. Sacó las garras para defender su corona y fraguarse su propia leyenda, que le coloca junto a 'Primer Amor', 'Okawango' y 'Chalusset' como doble ganador de la carrera.