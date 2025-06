Niemann, el chileno que no deja despegar a Rahm en el LIV

Cuatro de ocho posibles. Joaquin Niemann (Talagante, 1998) ha vuelto a ganar un torneo del LIV. En esta ocasión en Virginia (Estados Unidos). Antes se ... impuso en Adelaida, Singapur y México. Indudablemente es el mejor jugador del LIV cuando aún faltan tres meses para que el circuito llegue a su conclusión. El chileno ganó el torneo de Virginia, agitado por las suspensiones provocadas por las tormentas, tras empezar el último día a cuatro golpes del líder, el indio Anirban Lahiri, y terminó embolsándose cuatro de los veinte millones de dólares que se repartían.

Gracias a su pegada, Niemann aprovechó el último par 5 –les sacó birdie a todos el domingo– en el hoyo 14 y enlazó cuatro birdies consecutivos. Los suficientes 63 golpes para batir por uno a Lahiri y Graeme McDowell. Ya es el golfista con más victorias en el LIV, con seis, al romper el empate que mantenía con Brooks Koepka.

Su dominio en el LIV, donde ya es líder destacado, tiene sus consecuencias:la principal es que Jon Rahm no termina de subir a lo más alto. El vizcaíno, ganador de la general del LIV en la última temporada, merodea el triunfo casi siempre –en Virginia acabó en la octava plaza, su vigésimo Top10– pero por hache o por be se le resiste la victoria, no acaba de inscribir su nombre en alguna de las citas del LIV en la presente temporada.

Entre el jueves y el domingo se juega el tercer Grand Slam de la temporada, el US Open, y está por ver si Rahm está en disposición de pelear por el triunfo como hizo en el primer Major, el Campeonato de la PGA.

El US Open toma el relevo del Masters ganado en abril por Rory McIlroy y del Campeonato de la PGA que hace unas semanas vio pelear al propio Rahm hasta el final, pero que coronó a Scottie Scheffler. Oakmont Country Club, el campo más repetido de la historia del torneo, acoge esta cita que vuelve a juntar a los miembros del PGA Tour y del LIV. Otra vez la armada del PGA Tour (Scheffler, McIlroy...) con la del LIV (Rahm, Dechambeau...).

Oakmont es un campo que obligará a sacar lo mejor a cada jugador. Es temido por su dificultad como confirma que solo nueve jugadores en la historia del torneo han conseguido acabar las cuatro rondas bajo par: Lee Trevino en 1968, Tony Jacklin en 1970, Lee Janzen en 1993, Curtis Strange en 1994, Rory McIlroy y Robert Garrigus en 2011 y, ya en 2017, Brooks Koepka, Charley Hoffman y Brandt Snedeker.

Ubicado a las afueras de Pittsburgh, en el oeste de Pensilvania, Oakmont nació con una filosofía clara: el castigo es parte esencial del golf. «Un mal golpe debe tener consecuencias», sostenía su creador Henry Clay Fownes. Y el campo sigue respondiendo fielmente a esa premisa, con greenes que rozan la locura por su velocidad, más de 170 bunkers estratégicamente ubicados, y un rough espeso que penaliza sin contemplaciones.

En deuda con los Majors

Allí estará 'Joaco' Niemann, el chileno que todavía no sabe lo que es ganar un Major, lo que marca la diferencia en este deporte. Y es que a medida que LIV busca establecerse como una alternativa creíble en el panorama golfístico, el rendimiento de sus jugadores en torneos mayores sigue siendo un factor crítico. Mientras Niemann emerge como un talento destacado dentro de la liga, su capacidad para rendir bajo el intenso escrutinio de los campeonatos mayores es lo que definirá en última instancia su legado en el deporte. El US Open será para una nueva oportunidad para él en un momento en el que sigue siendo subestimado por muchos entusiastas del golf porque no tiene Grandes y no está compitiendo en el PGA Tour. Por el momento ha participado en 23 Majors y nunca ha logrado clasificarse entre los diez primeros. Su mejor resultado fue un decimosexto puesto en el Masters de 2023.

Convertido en una figura en Chile, Niemann llegó a ser número uno del mundo amateur en 2017. A diferencia de otros muchos golfistas, su carrera se forjó en Chile y no en las universidades estadounidenses. Se profesionalizó en 2018 y transcurrieron apenas 120 días hasta conseguir la tarjeta del PGA Tour. «Probablemente fue el mejor día de mi vida. Ganar la tarjeta era el objetivo más grande que tenía. Entrar al PGA Tour es el sueño que tenía desde que era pequeño». Dos victorias en el PGA llegaron después: Greenbrier (2019) y Genesis Invitational (2022). Sin embargo, esas palabras poniendo en valor el PGA Tour cayeron en saco roto cuando firmó por el LIV en 2022 a cambio de un contrato de 100 millones. Desde entonces hay quien no le perdona.