La NFL se abre paso a través de la televisión en abierto. Cuatro emitirá dos partidos de fútbol americano, que cuenta cada vez con más adeptos y que acogerá un partido de liga en Madrid el mes que viene

La oferta deportiva en televisión se multiplica. Es usual poder presenciar retransmisiones de deportes tan dispares como snooker, carreras de caballos, lacrosse ó pádel con aparente sencillez. Casi todas esas modalidades se pueden ver mediante canales de pago y el último deporte que llega, y además lo hace en un canal en abierto, es el fútbol americano.

Mediaset España ha alcanzado un acuerdo con la National Football League para la emisión en abierto de los principales encuentros de la competición estadounidense de fútbol americano, incluidos la Super Bowl LX, que se disputará el próximo mes de febrero en California, el NFL Madrid Game, que medirá el 16 de noviembre a los Miami Dolphins contra los Washington Commanders en el Bernabéu y varios partidos de la temporada regular y los playoff.

Con este acuerdo, Mediaset incorpora a su oferta uno de los eventos más seguidos del planeta y lo acerca al público con una cobertura integral que combina televisión en abierto, a través de Cuatro; emisión digital, en Mediaset Infinity; y contenidos informativos en los espacios de El Desmarque, que incluirán un espacio específico en la madrugada de los jueves.

El donostiarra Iker Sagasti es uno de los expertos en la narración junto con José Antonio Ponseti, Javi Gómez ó Luis Jones, habituales en los espacios dedicados al fútbol americano. El pasado domingo se pudo ver el primer partido en Cuatro entre los Kansas City Chiefs y Detroit Lions, con triunfo para los primeros (30-17). Por la tarde, en Mediaset Infinity se retransmitió el choque disputado entre los Broncos y los Jets, con triunfo para los de Colorado por un exiguo 13-11.

Para este fin de semana hay programados tres encuentros: el domingo Rams-Jaguars en Mediaset Infinity, mismo canal para el Commanders-Dallas Cowboys y el lunes por Cuatro (02.15) el Falcons-San Francisco 49ers.

Una hora de partido

El fútbol americano cuenta con cada vez más adeptos y seguidores en nuestro país. Para el aficionado medio el principal choque son los horarios, ya que la NFL se disputa en Estados Unidos y la mayoría de los choques son de madrugada, y que para el espectador europeo es un deporte 'con demasiadas interrupciones'.

Un partido de fútbol americano dura una hora a tiempo parado (que suele convertirse en tres en tiempo real), dividida en cuatro cuartos de quince minutos. Si el choque acaba en empate se disputa una prórroga. Los tiempos extras en este deporte tienen su 'aquel'. Se disputa a diez minutos de juego y cada equipo tendrá una posesión cada uno para anotar. El que primero lo haga, da igual si es un touchdown, un safety o un tiro a palos gana. Si el equipo que saca en la prórroga anota en su primer acción con balón, ganaría el partido. El empate es un asunto poco común en la NFL: en la temporada 2022/23 solo se produjeron dos en los 272 partidos que se disputaron.

Llama la atención en este deporte la cantidad de jugadores que hay en la banda. Una plantilla en partido oficial se compone de 45 jugadores. La razón es que hay tres escuadras distintas dentro de un mismo plantel: el equipo ofensivo, el equipo defensivo y los equipos especiales.

Al fútbol americano se juega once contra once. En ataque la principal figura es el quarterback, el que lanza los pases hacia delante. Suele estar protegido por cuatro fortachones. Hay más jugadores en ataque como los que corren hacia delante para recibir el balón y a los que se le da el oval en las manos para que sean ellos mismos los que corran.

La defensa es parecida con jugadores pesados que pueden llegar a dos metros de altura y más de 130 kilos de peso y otros velocísimos que deben perseguir a sus pares. Los equipos especiales son los que retornan un balón largo o los que protegen al chutador, cuando hay un tiro a palos.

La línea de scrimmage (confrontación) delimita en qué lugar ataca un equipo y defiendo el otro. El equipo atacante tiene cuatro intentos para avanzar diez yardas. Así hasta que tenga que devolver el balón o lo convierta en puntos. El touchdown son seis puntos y da derecho a una patada extra que vale un punto y el tiro a palos son tres puntos. Hay veces que en la cuarta intentona si se está a tres o menos yardas, el equipo atacante se la juega. Si está a más distancia suele devolver el balón al rival para que lo retorne y tenga posesión.

Hay 32 franquicias en la NFL divididas en Conferencia Americana y Conferencia Nacional. Los ganadores de ambas juegan la Supebowl. Los jugadores reciben salarios altísimos y el mejor pagado es el quarterback de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, con un salario que asciende a 60 millones de dólares.

