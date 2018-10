Balonmano Nekane Terés (Pivote del Super Amara): «Reafirmamos en Canarias que vamos a por todas, pero hoy no podemos fiarnos» Nekane Terés posa en Bidebieta esta semana. / MICHELENA Es una de las tres pivotes de un Super Amara que está sabiendo paliar correctamente la epidemia de lesiones sufrida en el arranque de la temporada XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 20 octubre 2018, 09:10

Nekane Terés es uno de los rostros nuevos y le ha tocado compartir la plaza de pivote con Sans y Camejo. Está satisfecha por el rendimiento que está teniendo. Reconoce que el Bera Bera tiene un buen margen de mejora. Hoy se mide a su antiguo equipo, el Aula Valladolid.

- ¿Cómo valora el inicio liguero?

- Positivamente. Me estoy adaptando muy bien al equipo, sobre todo en ataque. El hecho de que conociera a gente del equipo antes de llegar me ha facilitado mucho las cosas.

- ¿Y en cuanto a los resultados?

- Pienso que hemos empezado muy bien. Frente al Guardés sufrimos un pequeño pinchazo que puede estar justificado por el tema de las lesiones y veníamos de jugar muchos partidos. Luego nos hemos recuperado ante el Castellón y en Canarias.

- ¿Considera que está ya superado el periodo de adaptación?

- Quizá es pronto para decir que se ha superado. Tenemos que seguir encajando piezas porque somos mucha gente que podemos aportar en muchos puestos. Esto nos da la opción de tener variantes.

- Le ha tocado compartir el puesto de pivote con Sans y Camejo. ¿A estas alturas pensaba contar con tantos minutos de juego?

- El tema de las lesiones ha condicionado el reparto de los minutos y yo me he visto también beneficiada. No me había marcado ninguna expectativa con lo que podía llegar a jugar, pero es verdad que estoy muy contenta .

- ¿En algún momento se ha sentido como la tercer pivote?

- Nunca me he visto como la tercera ni como la primera. No esperaba nada. Sabía que iba a trabajar bien y a base de trabajo suelen llegar los resultados.

- ¿Cuando le notificaron que iban a ser tres le dio un bajón?

- Sí, realmente la primera reacción así fue. No resulta fácil gestionar los minutos, pero confiaba en que el entrenador lo iba a hacer bien y así está ocurriendo.

- ¿La autoridad con la que se han impuesto en Canarias ante el Rocasa va a ser un revulsivo?

- Ya en el partido contra el Castellón se puede decir que se ha podido notar la progresión y en Canarias reafirmamos la sensación que vamos a por todas, después del resbalón que tuvimos ante el Guardés. Estábamos convencidas de que íbamos a hacer un buen partido. Hicimos nuestro trabajo sin confiarnos.

- ¿Cree que el Rocasa se queda fuera de la lucha por el título?

- De ninguna manera. Va a dar mucho de sí. La temporada es muy larga y nunca te puedes confiar y menos del Rocasa.

- ¿Piensa que el Guardés está un punto por encima?

- Nos ganaron, pero no están por encima nuestro. Coincidió que jugamos el partido después de muchos viajes y teniendo varias bajas. En condiciones normales creo que incluso estamos nosotras por encima.

- ¿Le ve capaz de que complete la primera vuelta sin perder?

- Sí que puede hacerlo, pero lo veo muy complicado por la cantidad de partidos que tiene y viajes, al jugar en Europa. El cansancio les puede pasar factura en canchas que pueden ser muy complicadas como la de Málaga o Granollers.

- ¿Le ha sorprendido la cantidad de lesiones con la que han arrancado la temporada?

- Esto no lo había conocido al principio, pero sí durante la temporada. Hemos tenido un inicio muy duro. Lo estamos llevando bien y ya estamos recuperando gente.

- ¿Le ha costado adaptarse al estilo de juego del Bera Bera?

- Me suelo adaptar con rapidez a lo que me piden y en este caso tengo la suerte de poder jugar con Silvia (Arderíus) me hace las cosas más fáciles ya que tenemos muy buena conexión. Atrás me estoy haciendo poco a poco con el sistema defensivo y las cosas están saliendo cada vez mejor.

- ¿Qué es ahora lo prioritario para mejorar el juego del equipo?

- No sé qué decir, quizá me centraría en tratar de afianzar la defensa, en tener mejor conexión entre nosotras. Al final la base para jugar un buen partido es la defensa. En ataque estamos muy bien, pero en la defensa estamos fallando más.

- ¿Y a nivel particular?

-También lo mismo, afianzarme más en la defensa.

- Ahora reciben al Aula su antiguo equipo. ¿Qué va a pasar?

-Se trata de un equipo muy peleón y que ya sabe lo que es ganar al Bera Bera. Ahora cuenta con una plantilla más joven y esto les puede perjudicar. Tenemos que aprovechar también nuestra madurez.