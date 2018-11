Plentzia y Pukas triunfan en Nazaré

Natxo González es desde ayer alguien importante en el surf de olas gigantes porque el vizcaíno de Plentzia ocupó la tercera plaza en la prueba del Mundial celebrada en Nazaré (Portugal), en ese rincón del norte de Lisboa en el que rompen las que están consideradas las olas surfeables más grandes del mundo. Pero no solo es el resultado obtenido sino la forma en la que lo logró, al sumar la máxima puntuación, un diez, en un tubo gigante en una izquierda de cerca de diez metros de altura solo al alcance de unos pocos elegidos.

«Después de terminar ese diez mi día había terminado, no me importaba nada más para ser honesto», confesaba el vizcaíno entre los vítores y aplausos del numeroso público congregado en los acantilados de Nazaré. «Recibí una de las mejores olas de mi vida frente a miles de personas, incluidos mis amigos y mi familia. No puedo pedir más. Me habéis emocionado hasta el punto de llorar, sé que soy de lágrima fácil pero lo digo de verdad. Gracias a toda la gente por todos los comentarios y los mensajes recibidos. Esto va por todos vosotros».

Entre ese grupo de amigos estaba las gentes de la factoría guipuzcoana Pukas, encargados de elaborar a mano las tablas de Natxo González y de otros muchos surfistas participantes en esta cita, entre otros del ganador de ayer y actual campeón del mundo, el sudafricano Grant 'Twiggy' Baker. Adur Letamendia y Miguel Azpiroz, de Pukas, se frotaban los ojos porque sabían que Natxo González está mentalizado y está entrenando como nunca -está practicando boxeo porque los golpes que se recibe en este deporte son similares a los que sacude una masa de agua equivalente a una casa de cinco pisos-, pero verle en el podio en primera temporada en el circuito son palabras mayores. «Es un fenómeno que va a dar mucho que hablar», apuntaba Letamendia.

La alegría en la familia Pukas era equivalente al tamaño de las olas que rompieron ayer en Nazaré. El campeonato alcanzó su punto culminante en las semifinales cuando las olas ya no cerraban. Llegaron seis a la final. Y terminaron clasificados por este orden: Grant Baker (25.04), Lucas Chianca (23.31), Natxo González (22.71), Alex Botelho (22.06), Joao De Macedo (20.87) y Russell Bierke (18.89). «No me lo creo, esto es una locura», advertía el ganador. «Esa ola, puntuada con 8.67, era la que había estado esperando durante toda la manga. Vino directamente hacia mí y terminé ganando. Qué día, simplemente perfecto, perfecto Nazaré, es un sueño. Lucas (Chianca) era el rival a batir y Natxo (González) consiguió ese tubo loco en las semifinales. De alguna manera tuve suerte y acabe ganando, pero pudo hacerlo cualquiera de los finalistas».

El segundo clasificado, el brasileño Bianca, se pronunciaba en términos similares. «Fue un día perfecto y todos estábamos emocionados en el agua al ver cómo rompían estas olas. Es una excelente manera de comenzar la temporada y estoy increíblemente entusiasmado. 'Twiggy' es una leyenda y un ídolo que he admirado desde que era un crío, así que me siento afortunado de poder competir codo con codo con él».

Nazaré tendrá hoy y mañana una nueva ración de surf porque se esperan condiciones de olas todavía más grandes a las de ayer. Y además hoy los surfistas sí podrán ser remolcados por las motos acuáticas hasta la pared de la ola y no como ayer que solo pudieron utilizar la fuerza de sus brazos. La combinación promete: los mejores surfistas del mundo de olas grandes sin las ataduras de la competición, en baños libres, en la mejor rompiente del planeta. Por allí andará el zarauztarra Axi Muniain.