Natación La natación guipuzcoana homenajea a tres entrenadores por su larga trayectoria La Federación Guipuzcoana de Natación hace entrega este sábado en Ordizia de los premios de la temporada 2017/2018 y homenajea a los entrenadores Javier Aymerich, Xabier Infante 'Artza' y Txema Zumarraga que se retiran tras muchos años en las piscinas ANA VEGA Viernes, 21 septiembre 2018, 14:07

La Federación Guipuzcoana de Natación realizará este sábado en el Herri Antzokia de Ordizia un merecido homenaje a tres grandes nombres de la natación en este territorio. Entre los tres suman más de cien años enseñando este deporte a nadadoras y nadadores de todo Gipuzkoa. Javier Aymerich (entrenador de Konporta K.E), Xabier Infante 'Artza' (entrenador del Aloña Mendi) y Txema Zumarraga (entrenador del Tolosaldea) son tres ejemplos de dedicación y pasión por la natación. Los tres decidieron hace más o menos tiempo que esta temporada sería la última al frente de sus respectivos clubes. Tienen relativamente encarrilado su relevo pero lo que sí que será difícil será olvidar sus logros. Es difícil calcular el número de niños y niñas que han aprendido a nadar y competir atendiendo a las instrucciones de estos tres maestros de la natación.

Muchos de los que siguieron sus directrices estarán este sábado en el Herri Antzokia de Ordizia donde, a partir de las 11:15 horas, tendrá lugar la Gala de la Natación Guipuzcoana en la que además del mencionado homenaje, se repartirán los premios de la Liga de Travesías de Gipuzkoa, de la Liga escolar de waterpolo, de la Liga Escolar de Natación Artística, de la Liga de Invierno y Liga de Primavera de Natación, y los premios de final de temporada tanto de natación artística como de natación.

Javier Aymerich, entrenador de Konporta K.E «Me quedo con el cariño de los nadadores»

Javier Aymerich y Richard Oribe en un homenaje reciente. / DV

A pesar de su extenso currículum, el nombre y la imagen de Javier Aymerich (Donostia, 1953) estarán siempre ligados a Richard Oribe a quien entrenó desde 1997 hasta su reciente retirada de la competición. Aymerich, profesor de natación en IVEF desde 1988, empezó trabajando como técnico en el Club Michelin en la temporada 1978 para seguir después en otros clubes como el Tenis de San Sebastián, Tolosa C.F. Club UPV, Álava, C.N Bidasoa, Bardulia IKT y finalmente Konporta, donde ahora apura sus días como técnico. De todos estos años como entrenador Aymerich se lleva muchos y muy buenos recuerdos «como la primera vez que uno de mis nadadores acudió a un campeonato de España o los primeros éxitos de Richard Oribe en los Juegos Olímpicos de Sydney». Pero recalca que lo que sin duda se lleva es «el cariño de todos los nadadores y nadadoras con los que he estado a lo largo de todos estos años». Aymerich se va pero Konporta sigue y precisamente su relevo es algo que está aún en el aire. «Ahora mismo tengo dos estupendos ayudantes que son Richard Oribe e Iñaki Irastorza pero hace falta alguien con ganas e ilusión para asumir la continuidad de Konporta. Alguien que anime y motive a los nadadores y nadadoras con discapacidad para conseguir aquello que se propongan».

Txema Zumarraga, entrenador del Tolosaldea «La natación ha sido mi vida»

Txema Zumarraga (d) junto al nadador Kepa Oiartzun en un Campeonato de España.

Nacido en Tolosa hace 60 años, su relacción con el cloro comenzó cuando empezó a nadar en el club Igarondo. «Pasé unos diez años nadando y más o menos unos 37 años entrenando». Toda una vida dedicada a un deporte que siempre fue su pasión. «La natación ha sido mi vida. Un monotema» Primero entrenó al Igarondo y en 2005 pasó a formar parte de la fusión que se creó entre este club y el Tolosa, el Tolosaldea. Es imposible calcular el número de niños y niñas de Tolosaldea que han aprendido a nadar gracias a sus directrices. Eso sí, reconoce que la enseñanza de la natación y, sobre todo, los entrenamientos han cambiado mucho a lo largo de los años. «Menos mal, porque si no, nos habríamos quedado solos. Antes se hacían muchos más metros y muchos de los entrenadores de mi generación nos hemos impuesto a base de bronca limpia. Ahora es distinto, tanto el sistema como el trato con el deportista». Muchos recuerdos se agolpan cuando repasa sus años al borde de la pileta pero hay algunos que sobresalen como esa primera medalla estatal lograda por Asier Labaien en 1984 en 100 mariposa, las temporadas 93-94 y 94-95, en las que Igarondo se proclamó 'Campeón de Gipuzkoa absoluto' y «sobre todo, como punto culminante del Igarondo, aquella medalla de bronce lograda por el relevo masculino de 4x100 libres en 1999». Txema Zumarraga abandona la natación satisfecho pero también con un punto de preocupación por el estado en el que se encuentra este deporte. «Se necesita mucho tiempo y mucha dedicación y al llegar a la etapa universitaria son muy pocos los que encuentran el tiempo y la motivación para seguir. Es una lástima».

Xabier Infante 'Artza', entrenador de Aloña Mendi «Voy a terminar mi carrera como la empecé, de ayudante»

Xabier Infante 'Artza', en la piscina de Oñati. / Marian

Xabier Infante 'Artza' (Gasteiz, 1953) lleva unas cuantas cenas de despedida ya que hace tiempo que anunció que se retiraría una vez cumplidos los sesenta. Lo hizo en julio y desde entonces ha tenido ya varios homenajes por parte de nadadores y ex nadadores. Y es que si hay algo de lo que 'Artza' se enorgullece es de la cantidad de gente que ha llegado a conocer tras tantos años dedicado a la natación y asegura que le encanta «saludar a todo el mundo». Fue nadador y waterpolista en el Judizmendi y ahí empezó sus pinitos como técnico al convertirse en ayudante de entrenador del club gasteiztarra. En 1985, viviendo ya en Oñati, tuvo claro que el pueblo necesitaba un equipo de natación. Desde entonces y hasta la pasada temporada ha llevado las riendas del Aloña Mendi. Esta temporada el relevo lo tomará Josune Odriozola que también fue nadadora del club. «Ha terminado ya la carrera y ahora está ella al mando. Yo ya le he dicho que le ayudaré pero que es ella la que lleva ahora el club. Voy a terminar mi carrera como la empecé, de ayudante». 'Artza' sabe que se le seguirá viendo por las piscinas porque «los chutes de cloro son necesarios» pero a partir de ahora dedicará su tiempo a «aprender cosas para las que me ha faltadao tiempo y para viajar». Precisamente un viaje planificado hace tiempo le impedirá estar este sábado en el homenaje que le hará la Federación Guipuzcoana en Ordizia.