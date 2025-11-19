Nahia Garrido, mejor marca nacional de 18 años en 50 espalda

La nadadora Nahia Garrido del Tolosaldea IKT fue la deportista más destacada de la expedición guipuzoana que acudió al Campeonato de España de piscina corta ... celebrado en Barcelona del 13 al 16 de noviembre.

La urretxuarra, que competía en todas las pruebas de espalda así como en 100 mariposa, consiguió la mejor marca nacional de 18 años en 50 espalda con un tiempo de 27:62, un registro que es además nuevo récord de Euskadi absoluto. Garrido logró rebajó además la mejor marca vasca de 200 espalda que ella misma tenía dejándola en 2:06.89. La urretxuarra se quedó a un paso del podio en estas dos pruebas e hizo quinta en 100 espalda.

Ampliar Los nadadores de Tolosaldea IKT, en Barcelona. Tolosaldea IKT

El nadador guipuzcoano más destacado fue Asier Iguiñiz del Bidasoa XXI que se metió en la final A en las pruebas de 400 metros estilos, 100 metros estilos y 100 metros espalda. En estas dos últimas batió el récord absoluto de Euskadi con 54.39 en estilos y 53:64 en espalda.

La tercera guipuzcoana que logró entrar en finales fue Maider Redin, del Easwim, que entró dos finales A y tres finales B.

Fueron seis los clubes guipuzcoanos que llevaron nadadores a la cita: Bergara, Bidasoa XXI, Easwim, Eibar Igerixan, Izarraitz y Tolosaldea.

La expedición guipuzcoana ha estado compuesta por una mezcla de deportistas muy experimentados con nadadores muy jóvenes con marcas mínimas para estar en el campeonato absoluto.