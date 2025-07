Nadia Erostarbe (Zarautz, 2000) ya consiguió un diploma olímpico en los Juegos de París, pero lo alcanzado el pasado domingo en la playa de Ballito ( ... Sudáfrica) está a la altura. La zarauztarra ha ganado por primera vez una prueba de las Challenger Series, la antesala de la primera división, el WCT, lo que le sitúa desde ya mismo en la carrera por el ascenso a una categoría en la que nunca antes ha participado una surfista vasca o española. Atiende desde el aeropuerto de Amsterdam donde hace escala antes de llegar hoy a Zarautz, previo paso por Santander para tratarse de un esquince de tobillo.

– ¿Se puede decir que antes o después estaba llamada a ganar una prueba como ésta?

– Siempre ha sido el objetivo pero una cosa es tenerlo en mente y otra distinta conseguirlo. Es muy difícil. Tanto mi entrenador Guille como yo siempre hemos entendido que para luchar por ascender al CT había que ganar una prueba del Challenger, así que hoy puede decir que ese es mi objetivo esta temporada. Los 10.000 puntos que he sumado por ganar son un botín que marca la diferencia, hay mucho salto entre ganar y quedar tercera. Sí o sí es un triunfo que me permite dar el salto para luchar por un plaza en el CT. Ahora estoy en la quinta plaza –ascienden siete como mínimo–.

– ¿Cuál ha sido la clave para ganar en Ballito? Se ha manejado de cine en backside (de espaldas a la ola).

– Hay olas, playas, con las que tienes un mejor feeling sin saber por qué. En Ballito siempre me he sentido cómoda. Es una ola de playa, parecida a las nuestras, con fuerza, en la que tuvo paciencia en situaciones que no eran fáciles. Desde la primera manga me sentí con mucha confianza y en las mangas decisivas pude obtener notas altas de backside sabiendo que también soy capaz de sumar cuando voy de cara a la ola. Es un triunfo que me ha llenado mucho.

– Supongo que lo dice porque la temporada no iba muy allá. Pudo participar en cinco pruebas del CT como sustituta de una surfista embarazada pero sin un buen resultado.

– A eso me refiero. Ha sido duro. De la noche a la mañana me vi haciendo las maletas para medirme a las mejores del mundo y el resultado fue duro porque me costó adaptarme y pasar rondas. En el CT cada error se paga y yo lo pagué, nunca llegué a estar tranquila porque todo era nuevo para mí. No me sentía bien se pudo ver en el primer Challenger en Newcastle (Australia) en el que me fui a la calle en la primera ronda. Fue volver a casa y dejé de entrenar una semana para coger aire. Me vino de maravilla porque lo necesitaba. Ahora bien, estoy convencida de que ese aprendizaje de tres meses fuera de casa compitiendo con las mejores va a ser positivo para lo que venga en el futuro. Si llego al CT, lo haré a terreno conocido. De alguna forma esta victoria también es consecuencia de esas experiencias.

– No hace mucho hablar del ascenso al WCT era atrevido pero ahora usted lo tiene claro.

– Siento que he podido hacer click. Tengo que ser ambiciosa y estoy en el camino pero siempre desde la humildad, con los pies en el suelo. La experiencia en el CT me ha demostrado que cualquier despiste te manda fuera y que el momento que te vienes arriba, cualquier rival te pasa por la derecha. Mi idea ahora es coger fuerzas una semana en casa, bajando el pistón de los entrenamientos, y luego seguir enfocada en lo que queda. Cinco pruebas, la primera en Huntington Beach, para conseguir una plaza en el CT.

– ¿Cómo han reaccionado en Ballito ante la irrupción de las surfistas guipuzcoanas? Tres pruebas en Ballito en dos semanas y las tres ganadas por surfistas de casa.

– Esta victoria también ha sido especial por eso mismo. Fue aterrrizar en Ballito y ese mismo día Janire (González Etxabarri) ganó el primer QS de su carrera, dos días después su hermana Annette ganó el júnior y la guinda la puse yo. Es algo irreal. Ha sido muy guay vernos todas ganadoras en un ambiente tan sano, disfrutando todas de nuestra pasión. Da gusto ver las ganas que tienen las dos hermanas de seguir progresando, de seguir compitiendo. Hay un movimiento europeo en el circuito como nunca antes. Nos sentimos fuertes.