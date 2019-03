Surf Nadia Erostarbe gana el QS 1.500 de Dakar A.V. Domingo, 31 marzo 2019, 09:29

Nadia Erostarbe se alzó ayer con la victoria en el QS 1.500 celebrado en Dakar (Senegal). La zarauztarra logró 14.50 puntos en la final por los 10.95 de la japonesa Emily Nishimoto. Es la primera victoria de la joven surfista en su estreno esta temporada en el circuito QS, la segunda división del surf a escala global. Erostarbe aseguró que «no me lo puedo creer, es un sueño para mí. Las olas y el tiempo han sido impresionantes durante todo el día, así que me he divertido mucho. Todavía tengo que mejorar mucho, pero es muy bonito ganar. Es la recompensa al trabajo realizado. Merece la pena». Su rival fue muy deportiva y no puso peros a la derrota: «Estoy súper feliz de haber alcanzado la final», dijo Nishimoto. La surfista guipuzcoana ya piensa en su próximo gran objetivo, que llegará a principios de mayo en casa, en Zarautz.