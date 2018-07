Carreras de caballos Los nacionales quieren reivindicarse en Donostia 'Ranyan' busca su quinta victoria en el verde del hipódromo. / UNANUE Los mejores dos años se dan cita hoy en el Criterium Nacional y los viejos protagonizan un duelo de gran premio IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Domingo, 29 julio 2018, 08:58

El inequívoco aroma a grandes premios recorre ya los rincones del vetusto hipódromo de San Sebastián. Julio suele ser más bien un mes de hipótesis y esperanzas, de rumores y especulaciones, pero este curso ha querido ofrecer una ración de lo que traerá después su vecino agosto. El gran día de los caballos nacionales, aunque una semana antes de lo habitual, vuelve a servir de lanzadera a la Semana Grande donostiarra, que en breve coronará a los reyes del verano. Sin embargo, el aperitivo de estar tarde (17.30) es de esos que cualquier buen comensal no debería saltarse.

De entrada porque se coronará al mejor dos años nacional del momento. El Critérium enfrentará a un selecto lote de potros y premiará con 12.000 euros al más veloz. Otrora descubridor de grandes campeones, no le haremos ascos al lote de esta edición, que aunque reducido, ofrece motivaciones de diversa índole. Se da la circunstancia de que ninguno de los aspirantes es aún ganador, aunque eso no resta méritos a currículums como el de 'Absolut', segundo del Primer Paso y cuarto del Martorell. Ha ofrecido uno de los valores más altos de la primavera y hay que contar con él. La única duda está en su adaptación a la pista. No dobló bien en La Zarzuela y eso podría ser condenatorio en Bugati.

No perdonará errores el Imaz Team. 'Anatolia' encabeza la representación de la cuadra, después de un debut más que correcto. Corriendo en conserva, terminó con una bella aceleración para colgarse el bronce ante 'Eluan' y 'Zee', que son de lo mejorcito que ha debutado hasta el momento. En esa carrera invirtieron casi tres segundos menos que 'Gauss' en su más reciente triunfo sobre idéntica distancia. Un mundo. Aquella carrera pareció más una preparatoria para 'Anatolia', a la que hoy le tenemos máxima confianza.

Gran duelo

Además del duelo que dirimirán los potros en la carrera que abre la reunión, el otro punto caliente está en la quinta, premio Cría Nacional, que presenta un cartel excelente. Frente a frente 'Alaraz', tres veces laureado en la carrera, y 'Ranyan', ganador de sus cuatro últimas en la pista. Ambos cederán peso al resto de rivales, pero la victoria parece suya. En cualquier otra circunstancia la balanza se decantaría claramente en favor de 'Alaraz', pero ir en contra de 'Ranyan' en Donostia es pegarse un tiro en el pie.

Las opciones del alazán de Juan Luis Maroto se han revalorizado después de que 'Red Onion', al que batió hace unas semanas, se impusiese hace siete días en la preparatoria de la Copa de Oro. Hace tiempo que al viejo se le quedó pequeño el hándicap y esta carrera solo presenta el inconveniente del metraje. Los 2.000 metros favorecen más a su rival.

'Alaraz' se ha prodigado poco esta primavera, pero se pegó un paseo en el premio Asociación de Hipódromos y fue quinto del Duque de Alburquerque. Con esa carta de presentación y como triple vencedor de la prueba, resulta obligado otorgarle el favoritismo.

La jornada se completa con el desdoblado del hándicap y una carrera para jinetes amateurs. 'Dani Wallon' ha sido un excelente velocista, al que cederle tanto peso nos parece una ventaja excesiva. No es el que era, pero su última no fue tan mala como indica el resultado. El tordo 'Mikeltos' intentará hacer cumplir la lógica y doblar así triunfo.

Ese es el objetivo de 'Millenium Falcon', que a pesar de portar el top de la escala tiene margen para volver a ganar la batalla a la báscula. En la segunda manga del hándicap, en un lote en el que parece que nadie quiere ganar, confiamos en las manos de Jaime Gelabert, que tiene la no fácil tarea de convencer a 'Es Trenc'.

'Antonella', tercera en Francia

La rapidísima yegua de cuatro años 'Antonella' acabó en tercera posición en el Prix Cercle, un Listed sobre 1.000 metros en linea recta que se disputó ayer en el hipódromo de Deaville en Francia. La hembra propiedad de la cuadra Siempre Fani peleó el triunfo hasta el final que fue a parar para 'Coco City', entrenado por Mauri Delcher Sánchez. También ayer se disputó el King George en Ascot con la victoria de 'Poet's Word' que batió en una espectacular recta final a 'Crystal Ocean'.