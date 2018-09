Golf | Ryder Cup La mutación de jugar para un equipo Jon Rahm, ayer en la sesión de práctica en París. / REUTERS La Ryder Cup procura una sensación nueva, remar en la misma dirección con los enemigos más habituales JOSÉ MANUEL CORTIZAS GUYANCOURT. Viernes, 28 septiembre 2018, 09:00

Más de 270.000 personas desfilando durante una semana por Le Golf National. 620 millones de hogares en 200 países recibiendo la señal de lo que acontece en la Ryder Cup. Con esos dos simples datos se puede construir una tesis sobre la barbaridad de dinero que mueve esta cita que cada dos años revienta el mercado deportivo. Y, sin embargo, los doce elegidos para la gloria buscan eso, el honor, el triunfo, entrar en la historia... gratis. No cobran un euro y a sus caddies es la propia organización la que les da un fijo. Y es esa situación inusual la que les permite disfrutar como no podrían hacer de otro modo dedicándose a un deporte individual. Once enemigos habituales que durante el PGA y el European Tour están deseando que te sucedan mil y una calamidades son ahora tus hermanos de sangre. Una mutación compleja de explicar. «Aunque disfruto ganando individualmente, hay una sensación mayor que ganar en equipo. He estado en el equipo nacional desde que tenía 14 años. Crecí jugando al fútbol, fui miembro de un equipo de los Estados Unidos (los Sun Devils de su universidad en Arizona State) durante cuatro años. Es genial cuando un equipo se reúne para un mismo objetivo. Ya sea que ganes o pierdas lo haces como equipo, y siempre es más fácil lidiar con eso», explica un Jon Rahm que ya se siente uno más en el seno del equipo europeo.

El jugador de Barrika participó ayer en una de las ruedas de prensa, acompañado en el auditorio de sus padres, su hermano con su novia y amama Miren, que acaparó como siempre el cariño y atención de los presentes. Ya le dio suerte cuando se acercó al Centro Nacional donde su nieto ganó el Open de España en abril. Además, Jon no la había vuelto a ver desde que aún vivía su aitite, cuando pasó una semana en casa antes del Open Británico.

Es una competición muy familiar. Durante el recorrido de entreno de ayer, Rahm compartió los primeros nueve hoyos con Rose, McIlroy y Sergio García, prácticamente como un veterano más pese a ser el benjamín de esta Ryder, ya que con 23 años es dos menor que DeChambeau, Spieth y Thomas. Escoltándole por el campo, su aita Edorta y su hermano Eriz junto a Víctor García, el padre de Sergio y el hermano que ejerce de caddie. Cuando arranque mañana temprano la actividad oficial, las familias están autorizadas a seguir a los suyos por dentro de las cuerdas.

Tuvo tiempo Jon Rahm para desvelar el nivelón que rodea a la Ryder, aunque empezó con susto cuando fue a ponerse la ropa. «Los pantalones no me entraban y me digo: ya empezamos mal el primer día (ríe)». Pero ya empezó a sentir algo muy especial. «No fue sólo ponerme la ropa, fue entrar en la habitación y descubrir cada pequeño detalle. Tenemos unos espejos con nuestro apellido, las almohadas con el logo del equipo europeo y luego hay como dos habitaciones juntas y tenemos un perchero entero lleno con toda la ropa que tenemos que ponernos cada día. Lo único que hemos tenido que traer son calzoncillos. Esto es increíble. Estamos acostumbrados a tener nuestros sponsors, pero vestirse así hace que entiendas que es un momento muy especial».

«Que sea yo mismo»

Thomas Borjn se acercó en varios momentos de la mañana a la ronda de Rahm. Habló con sus vicecapitanes e intercambió algún comentario con los jugadores. Lejos de sentirse extraño, el jugador vizcaíno asume que ni es más ni menos que nadie y está a gusto como alguien con voz en el equipo. «Hablamos con Thomas de lo que cada uno tiene en mente. Me dijo que quiere que sea yo mismo, que dé mi opinión y es lo que hago. Soy bastante honesto. Me da ideas de con quién me ve jugando y cuál es el plan de momento. El primer día tenía un jet-lag fuerte, no había dormido en dos noches casi nada, estaba muy cansado, sin comer y tardamos casi tres horas en jugar los nueve primeros. Me quedaba dormido en el tee, no sé dónde estaba. Como Casey y McIlroy, que también acababan de llegar».

Según se acerca el momento crece su emoción ante el hecho del debut. «He preguntado, me han comentado y la mejor descripción es que el último partido en un 'Major' es un dos de diez comparado con lo que sientes en el tee del 1 en una Ryder». Y no suelta prenda de cuándo y con quién se hará oficialmente jugador de Ryder Cup. Ayer fue la presentación oficial y hoy se inaugurará la competición, cuyo sistema de competición nada tiene que ver con los torneos convencionales. Hoy y el sábado son dos jornadas simétricas. Para el domingo están reservados los doce encuentros individuales.