El Mundial en Euskadi, una posibilidad real

Álvaro Vicente Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:28

La posibilidad está encima de la mesa: Euskadi estaría en disposición de acoger partidos del Mundial de rugby si España es elegida para albergar está gran cita en 2035.

Por ahora todo es en condicional: primero World Rugby debe seleccionar la candidatura presentada por España para organizar la Copa del Mundo y una vez sea elegida, San Sebastián debería ser una de las sedes de la misma. En la Federación Vasca de Rugby ya trabajan para estar preparados por si se diera esta carambola nada descabellada.

Los estadios de Anoeta y San Mamés estarían muy bien posicionados por su capacidad y experiencia en la organización de partidos de rugby internacionales, según ha podido saber este periódico. La mejor liga del mundo, la Top-14 francesa, ha hecho de Anoeta una de sus sedes favoritas acogiendo las semifinales por el título de liga y tanto el Aviron como el Biarritz han jugado partidos en San Sebastián en los últimos años.

En Bilbao también han querido hacer bandera del rugby albergando la final de la Champions Cup en 2018 y repitiendo el año que viene.

La intención de la candidatura española es clara: presentar una propuesta sólida, con estadios de primer nivel como Anoeta y San Mamés, infraestructuras modernas y un país con experiencia en la organización de grandes eventos deportivos.

La decisión sobre qué país organizará uno de los eventos deportivos con más seguimiento se tomará antes del inicio del Mundial de Australia 2027, que comienza el 1 de octubre con participación de la selección española. Tras la cita de 2027 en Australia y la de 2031 en Estados Unidos, todo apunta a un retorno al continente europeo.

El presidente de la Federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín 'Hansen', ha confirmado que España recibirá antes de final de año la invitación de World Rugby para presentar candidatura oficial al Mundial de 2035, con Japón como rival seguro y, quizá, Emiratos Árabes y una candidatura sudamericana conjunta, si bien estas dos últimas no están aún confirmadas.

A favor de una candidatura española estaría que dentro de la estrategia de World Rugby, que tiene el Mundial masculino como evento capital, existe un fuerte interés en abrir nuevos mercados. «España tiene todos los recursos para organizar el Mundial», ha dicho Alan Gilpin, CEOde World Rugby, en una visita a Madrid, en la que se ha mostrado partidario de concretar la candidatura. «Es uno de los países con más potencial de este momento. La RFER tiene grandes ambiciones y nosotros, desde World Rugby, las apoyamos. España lo tiene todo para ser una 'global powerhouse' de nuestro deporte: instalaciones, apoyo de las instituciones, y experiencia organizando grandes eventos deportivos. Además, está aumentando su relevancia internacional dentro del campo. y esperamos que esto sea sólo el principio. El interés de España en organizar los Mundiales de 2035 y 2037 muestra la ambición de este país. Desde World Rugby estamos comprometidos a apoyar el camino del rugby español».

