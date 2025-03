Tres españoles en la final de 1.500 del Mundial de Nanjing

Igor Barcia Viernes, 21 de marzo 2025, 16:11 Comenta Compartir

Esther Guerrero, Mariano García y Adrián Ben han devuelto la alegría al 1.500 español en un gran campeonato. Los tres estarán en la final del Mundial de Nanjing, lo que supone una notable mejoría, en especial en categoría masculina, donde no había un finalista español desde el Mundial de short track del pasado año en Glasgow. Desde entonces, sequía en una de las pruebas fetiche del atletismo nacional que tocó fondo en los Juegos Olímpicos de París y que no pudo recuperarse en el reciente Europeo de Apeldoorn. En China, por contra, han llegado los motivos para sonreír. Las medallas estarán caras, pero al menos tanto Esther como Mariano y Adrián estarán en la pelea por ellas.

El atletismo femenino sí que había aguantado el tirón en la mítica distancia del mediofondo. Águeda Marqués estuvo en la final de los Juegos del pasado año y en Países Bajos la propia Esther Guerrero estuvo peleando hasta el final, pero se conformó con la quinta plaza en el Europeo. En China corrió de forma muy valiente, dando muy buenas sensaciones y haciéndose con la tercera plaza de su serie que le abría de forma directa la puerta de una final mundialista a la de Banyoles. Guerrero, que a sus 35 años es la segunda española más veterana de la historia en un mundial indoor, tras Ruth Beitia -que compitió en Portland 2016 con 36 años y 11 meses-, será una de las nueve finalistas que compitan este domingo a las 13.28 horas.

Muy autoritario estuvo Mariano García, que después de quedarse en semifinales del Europeo en los 800 metros ha decidido buscar sus opciones en el 1.500. El de Cuevas del Rayllo ganó su serie, muy lenta, con un gran cambio de ritmo, mientras que Adrián Ben encontró su clasificación por todo lo contrario, por pelear hasta el último metro en la serie más rápida con diferencia. El gallego, de hecho, hizo marca personal (3:36.95) corriendo 26 segundos más rápido que Mariano García... Así que pese a ser tercero, estará también en la final del domingo, donde Jakob Ingebrigtsen volverá a ser el gran favorito al oro.

Andy Díaz, el talento italiano

«Las noches pasadas en la calle no fueron en vano», sentenció Andy Díaz cuando el pasado mes de agosto voló hasta la medalla de bronce olímpica en triple en una inolvidable final donde Jordan Díaz alcanzó el oro. El Díaz italiano, al igual que el ahora triplista español, escapó de su Cuba natal en busca de mejores oportunidades en Europa y recaló en Roma. Hoy se ha convertido en campeón mundial bajo techo, pero hasta lograrlo tuvo que vivir días muy complicados y llegó a dormir en las calles de Roma mientras esperaba ante la oficina de inmigración. «No tenía nada y vivía de nada. Dormí en la calle varias veces frente a la oficina de inmigración en Roma, luego trasladaron la oficina y yo también me fui para el otro lado», reconocía a Il Messagero cuando logró el bronce olímpico.

«Mi madre me inició en el atletismo, luego vi a mi primo que hacía 17.52 y quise ser mejor que él, o mejor que mi familia. Luego, también los mejores de mi país y luego del mundo. Pero, entendí que Cuba no podía darme el sueño y me fui. Al regresar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde no competí pero estaba en la lista de deportistas, paramos en España, y sólo allí entré en posesión de mi pasaporte, porque antes me lo habían confiscado. Así que me fui solo y llegué a Italia», contó Díaz.

Después de esos días en la calle, esperando su turno, llegó el golpe de suerte que necesitaba para que su vida cambiara por completo. Andy Díaz se encontró con Fabrizio Donato, triplista y medallista de bronce en los Juegos de Londres 2012. «Él fue mi suerte. Lo contacté a través de las redes sociales, respondió y me atendió de inmediato. Me acogió en su casa, me alimentó, me siguió a lo largo de mi camino de renacimiento. También me ayudó a traer a Roma a mi madre. Se lo debo todo a él y a Italia».

Y como agradecimiento, Andy emuló primero a su entrenador al lograr el bronce en París, 12 años después de su entrenador. Y ayer fue intratable en la final de Nanjing. Muy superior a sus rivales, se fue hasta los 17.80 metros y ya tiene como principal reto superar los 18 metros este verano. El duelo en el Mundial de Tokio con Jordan Díaz y Pichardo, los dos atletas que le superaron en París 2024, promete ser apasionante.

En 60 metros Jeremy Azu se ha convertido en el más rápido del Mundial haciendo valer su estado de forma. El británico, reciente campeón europeo en Países Bajos, ha encadenado otra victoria al vencer en la recta de Nanjing con 6.49 por delante de Kennedy y Shinbine.