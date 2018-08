Montenegro hace de Oro a 'Cnicht'

La Copa de Oro voló al extranjero por undécima vez. El tordo 'Cnicht' convirtió en realidad la amenaza gala y se impuso con rotundidad ante la tropa local, encabezada por un 'Hipodamo de Mileto' que volvió a dar en el poste. En las declaraciones previas de su jockey, Roberto Montenegro, ya nos avisó de su potencial. No había que tener demasiado en cuenta sus registros galos. Vale más de lo que decía el hándicap y, atrasado, se encuentra en plena expansión de valor.

Su entrenador, David Henderson, decidió traerlo a San Sebastián convencido de que se adaptaría a la pista tan bien como su hermano 'Rooke', y no pudo estar más atinado. En cualquier caso, el triunfo de su caballo se fraguó en buena medida en la fantástica dirección de Roberto Carlos Montenegro.

El jinete madrileño demostró que, por más que el caballo conozca el circuito, lo importante es que el jockey domine las claves de la pista donostiarra. Consciente de cual era el camino hacia al Oro, Montenegro dio a su caballo un recorrido impecable, huyendo de la gran batalla del pelotón y dando a su montura todo lo que necesitaba. Lo entrena cada mañana y estamos seguros de que ese factor también fue determinante. El caballo tiene carácter y le gusta dominar durante los recorridos. De hecho, se le vio molesto en el primer paso por meta cuando 'Shehab' le quitó la punta. En esa situación, Roberto decidió improvisar y en la recta del río prefirió correr por el exterior para que no le molestaran. El resultado, dos cuerpos sobre un 'Hipodamo de Mileto' que cumplió pero volvió a pegar en el poste.

El jockey ganador demostró que controla las claves de la pista donostiarra

Dominador en todo el recorrido, 'Cnicht' despegó hacia la meta a falta de 500 metros

Ningún reproche para el alazanote de José Calderón, que demostró ser el mejor fondista nacional en un hipódromo que no acaba de favorecerle. Tuvo que arriesgar, porque le tocó viajar en la segunda parte del pelotón, pero su jinete Cadel se la jugó avanzando por el exterior en la curva. Su aceleración le permitió entrar en el derecho con la mejor de las sensaciones. Se emparejó a 'Tuvalu' y lo derrotó. Se le acercó 'Federico' y lo sometió. Pero por delante, 'Cnicht' tenía la carrera decidida. Ya se vio durante la jornada que la pista estaba rápida y no daba lugar a remontadas imposibles. Montenegro le dio un palo al tordo en el cartel de 500 metros para despegar hacia la meta y allí quedó decidida la carrera.

Cuando no gana uno de los 'nuestros', una extraña sensación suele quedar en la afición. Un regusto amargo. Siempre se recela del triunfo de un invasor que no presenta un historial demasiado abrigado. Sin embargo, el ganador merece la consideración de un caballo que ha batido a 'Hipodamo' y 'Federico', dos caballos de contrastadísimo valor, y 'Not After Hours', una yegua doble colocada de Listed que no es coja. Es un caballo atrasado, como su hermano 'Rooke', y si su jockey nos dice que vale mínimo un Listed en Francia, le creemos a pies juntillas. El tiempo dictará sentencia, pero estamos convencidos de que este tordo dejará su sello en importantes carreras del sudoeste galo con cinco años.

Impresionante 'Madrileño'

La previa de la Copa de Oro estuvo marcada por la eliminación de 'Madrileño' debido a que sólo podían participar quince caballos. Al haber estado lesionado, el campeón de Arizkorreta estaba a la cola en lo que a ganancias se refiere, por lo que quedaba condenado por el reglamento. Lamentaba el entrenador donostiarra la negativa del Jockey Club a ampliar el número de participantes para la Copa, tal como se hizo en 2016, y durante la jornada de ayer comprendimos el porqué de su desazón.

Avisaban los galoperos de que el castaño de la cuadra Popular volaba en los entrenamientos, que estaba muy cerca de su mejor nivel. Obligado a disputar la consolatoria del Oro, 'Madrileño' ofreció una exhibición que a más de uno le hizo preguntarse qué hubiese pasado en la carrera dorada. Miraba a izquierda y derecha Janacek en busca de rivales, para acabar ganando con la mejor de las sensaciones. El checo mostró su disgusto nada más bajarse del caballo, reivindicando su lugar en la Copa de Oro. Habrá que esperar al Memorial para saber si el gran Madrileño es capaz de batir a los mejores, pero de momento ya sabemos que está recuperado.