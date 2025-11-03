Asegura que ha llegado al puesto de casualidad pero en poco más de dos meses ya se ha sumergido en sus nuevas funciones. A sus ... 54 años, el donostiarra Mikel Samsó acaba de estrenarse en la presidencia de la Federación Guipuzcoana de Natación. Un trabajo, no remunerado, que requiere entusiasmo y dedicación.

– ¿Cómo se ha encontrado de repente en este puesto?

– Fue una casualidad. Escuché una conversción entre varios técnicos sobre una candidatura que querían presentar para la Federación pero que no salía adelante porque no tenían quien quisiera presidirla. Así que, sin pensarlo mucho, les dije que yo lo haría encantado. Y aquí estoy.

– Cuál es su relacción con la natación?

– Nadador desde luego no he sido. La natación que sé es la que aprendí de pequeño en los cursillos escolares porque mi ama siempre ha defendido que los de Donostia tenemos que saber nadar sí o sí. Lo que sí que soy es padre de dos nadadores. Mis hijos, de 12 y 15 años, llevan nadando toda la vida. Y yo, los mismos años de piscina en piscina entre entrenamientos y competiciones.

– ¿Qué se ha encontrado cuando ha llegado a la Federación?

– Muchísimo trabajo y muchos temas que atender. Me ha sorprendido la cantidad de cosas que se hacen desde dentro de la Federación que al estar fuera, como padre, no era consciente. En la Federación hay ahora mismo dos técnicos y dos administrativos que están a tope haciendo un gran trabajo. Estoy aprendiendo muchísimo cada día.

– ¿Se ha marcado ya objetivos para su mandato?

– Todavía estoy aterrizando en el cargo. Llevo dos meses pero ya estamos analizando algunas necesidades. Lo principal es visibilizar los deportes que englobamos. No solo está la natación, también el waterpolo y la sincronizada y las aguas abiertas, que las tenemos un poco olvidadas. En cuanto a cosas más concretas estamos en conversaciones porque este año desde la Federación Española han endurecido muchísimo las mínímas nacionales en piscina corta y creemos que puede afectar mucho al número de nadadores guipuzcoanos que acuda a un cita estatal. Queremos poder hacer más competiciones en Paco Yoldi, que es de 50 metros, y aunque resulta muy costoso, ese es nuestro objetivo. Por otra parte estamos intentando ampliar el horario de la piscina de Anoeta para poder entrar antes al agua.

–¿Si pudiera pedir sin límite algo para la natación guipuzcoana qué sería?

– Una piscina solo para los deportistas. Las piscinas están muy llenas y los deportistas necesitan horas y espacio para poder entrenar. Lo ideal sería una olímpica solo para entrenamientos. Ahora que está en marcha el complejo de Illunbe sería una buena oportunidad para soñar a lo grande y pensar en unas instalaciones donde entrasen todos, construir una residencia para deportistas...

– ¿Qué ha sido lo que más le ha sorprendido en su llegada al puesto?

– Hay muchas cosas que como padre de deportista, a pesar de haber estado en cientos de competiciones, no ves hasta que no estás dentro. Aquí se hace de todo, hasta la organización de los jueces. Es muchísimo trabajo el que hay detrás de cada deporte, de cada disciplina. Además he visto cosas que no tenía ni idea que se hacían.

– ¿Por ejemplo?

– Los podcast. Desde la Federación se quiere dar voz no solo a deportistas sino que también a técnicos, padres y profesionales de distintos ámbitos como el de la salud mental para debatir y tratar temas que son necesarios en el mundo del deporte. Los podcast que se están haciendo desde la FGN están muy elaborados y están teniendo una gran acogida.

– Tanto usted como la anterior presidenta de la Federación son personas ajenas a la natación cuyo único vínculo es ser padres de deportistas. ¿Cuesta encontrar personal para dedicar horas al deporte?

– Este es un trabajo voluntario y que requiere interés, dedicación y meter unas horas que igual no tienes. Y todo, por amor al arte o en este caso, amor al deporte. No solo ocurre en la natación, es un mal común en todas las disciplinas y no solo en cargos de presidencia también ocurre con los voluntarios. Hay que hacer un esfuerzo,pero creo que compensa.