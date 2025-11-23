Miamiko izurdeak eta arriskuan den quaterbacka
Donostia
Igandea, 23 azaroa 2025, 12:00
Sonatua izan da ikuskizuna. Hedabide ugarik plano hurbilera ekarri dute. Aurreko igandean, Madrilgo Santiago Bernabeu estadioan Estatu Batuetan beisbola bezain maitatua, errotua eta garrantzi itzelekoa den futbol amerikarraren bi talde handik egin zuten topo eta talka. Miami Dolphins du izena batak eta Washington Commaders besteak. Batak National Football Leagueko Ekialdeko Zonan jokatzen du eta denboraldian zehar garaipen pila lortu izan arren, ez dabiltza fin azken boladan. Zazpitan egin dute porrot eta lautan (Madrilgoan barne) irabazi. Washingtonekoak, berriz, kapitalekoak izanik, ipar-mendebaldeko barrutiko beste taldeen kontra aritzen dira. Ez daude ezta ere sasoirik ederrenean. Madrilgo erorikoaz gain, Lions, Seahawks eta Cowboysen aurka galdu dute. Abenduaren batean dute partida hil ala bizikoa bastante ondo ari diren Denverreko Broncosekin.
Futbol gurea negozio ikaragarria bada, are markaz fuerakoa dugu futbol amerikarrak mugitzen duen diru-kopurua. Ulertu ahal izateko, pentsa ezazue zelako espektakulu erraldoia den NFLko finala, Super Bowl izenekoa, non denek nahi duten izan, non Estatu Batuetako ereserkia kantatzen duenak, ondo eginez gero betirako izango den adoratua. Gaizki abestuz gero, berriz, 'sikula sikolorum' egingo diote destaina. Hurrengo Super Bowla otsailean izango da eta dirudienez, partidaren etenaldian lau Latin Grammy sari jaso berri duen Bad Bunnyk (regeton eta trap estiloen errege kasik bakarra, hots) hartuko du parte planeta osoan ikusiko den kontzertuan. Hala balitz, baieztatuko balitz, artista latinoek Estatu Batuetan duten presentzia eta garrantzi ezin handiagoaren seinale ukaezin eta pozgarria litzateke (bitartean, jakina, Trumpek jarraituko du latinoak deportatzen).
Mugarik eta hondorik gabeko negozio horretan sartzen da Madrilgo norgehiagoka, 78.610 lagun bildu zituena. Gogoan izango duzue, ziur, Espainiako Futbola ere saiatu da Ligako partiadak esportatzen. Nahi zuten agintariek Villarreal-Barçaren arteko hurrengo desafioa Miamin jokatzea. Kontra agertu ziren futboleko estamentu gehienak (jokalariak, entrenatzaileak eta zaletuak barne) eta bertan behera behar zuten utzi okurrentzia.
NFLk, aldiz, badarama denbora dezente lehiak munduratzen. Duela egun gutxi, esaterako, Berlinen Indians Coltsek Atlanta Falcons gainditu zuen Estadio Olinpikoan. Football amerikarraren inguruko berri eskasa duen jendea dibertitzeko DJak, dantzariak, pantaila kristonak jarri zituzten antolatzaileek. Zelaian zegoena, bost askorentzat.
Nik uste, gurean askoz gehiago ezagutzen dugu beisbola football amerikarra baino. Baditugu bertako taldeak eta Latinoamerikatik datozen migrante askok, zale amorratuak izanik, hemengo zelaietan antolatzen dituzte partida politak.
Katalunian bada ordea, afizio zabalagoa football amerikarrarekiko, hangoak dira Badalona Dracs edo L´Hospitalet Pioners. Hala ere ez pentsa, Madrilgo Rozasekoak diren Black Demmons gogor saiatzen dira beti txapelketa ofizialetan…
Rugbyarekin zer ikusi handia duen kirol horretan, quaterback izena duen jokalaria da inportanteena, entrenatzailearen ordezkoa zelaian, pilota hartzen eta banatzen duena, eraso etengabean diharduena. Hain da izugarria bere erantzukizuna eta besteek dioten errespetua ze latinoek 'Landa-mariskala' deitzen baitiote. Sakratuak dira quaterbackak afizionatuentzat. Beisbolean aritzen ez diren haur ia guztiek nahi dute 'mariscal de campo' izan…
Justu Madrilgo partida jokatu zenean estreinatu zen gure pantailetan quarterback horietako bat protagonista zuen pelikula, 'Him' / 'El mejor' izenburukoa. Izuzkoa, bai, baina ez ohiko beldurrezkoa. Estrainioa, zeluloidezko ikararen hainbat arau hausten dituena. Eta aldi berean, football amerikarrari begirada iluna botatzen diona.
Kointzidentzia hutsa izan zen (agian ez; hori Deabruak bakarrik daki…), Madrilen partidua eta gure etxe ondoko pantailetan quaterback bat apuru bizitan, infernu guztien atarian. 2026ko Super Bowlen elkartuko garelakoan, buelta gaitezen orain gure ohiko pilota jokoetara.