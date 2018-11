Montaña El Mendi Tour en Errenteria Viernes, 2 noviembre 2018, 08:47

El grupo de montaña Urdaburu de Errenteria, en colaboración con el ayuntamiento, se ha traído de la mano del Bilbao Mendi Film Festival dos proyecciones para el jueves y viernes de la semana que viene. A 3 euros la entrada para cada día, se podrá ver lo mejor del cine de montaña que se proyectó el pasado año en Bilbao. Las proyecciones tendrán lugar en Niessen Kulturgunea a las 19.30 horas. El jueves se proyectará 'Song for the Nomad' y las premiadas en el BMFF 2017: 'The frozen road', que se llevó el premio al mejor director, y 'Psycho vertical', premio al mejor guión. El viernes será turno para 'Aurrera', 'Mama', el premio del jurado, y 'Zortzi Yukon', mejor película en euskera. Las entradas se pueden adquirir a partir del martes en la recepción del centro Niessen, una hora antes del inicio de las proyecciones y en la sede de Urdaburu el martes y jueves de 19 a 21.30 horas.