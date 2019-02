Caballos El Memorial Piñar reúne a los mejores tres años Domingo, 10 febrero 2019, 09:15

El Memorial Javier Piñar Hafner, el derby de invierno, enfrenta hoy a los mejores tres años en Dos Hermanas. Con una bolsa de 8.000 euros y sobre 2000 metros se miden siete tres años, entre los que destaca una yegua 'Eibory'. Sus máximos rivales son 'Eluan' y 'Sword of Gold'. La jornada arranca con una prueba de venta, en la que comparecen 'Palace Guard' y 'Not Now Dick'.