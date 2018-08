Caballos Los mejores velocistas de la temporada se citan el sábado en el hipódromo IMANOL ARRUTI Miércoles, 29 agosto 2018, 07:46

El hipódromo de San Sebastián dará la bienvenida al mes de septiembre el mismo día 1, sábado, con una matinal de carreras (11.35) en la que se disputará el gran sprint del verano, premio Grupo Carrus. Sobre 1.200 metros se darán cita los mejores velocistas de la temporada, con una bolsa de 9.000 euros para el vencedor. Ocho serán los candidatos: 'Angel Down', 'Captain Moonlite', 'Lucky Lawyer', 'Nisham', 'Spirit Quartz', 'Desert Deer', 'Mountain Guard' y 'Anne'. No suele ser una carrera fácil para el pronóstico, pero a priori 'Angel Down' y el ultraconsistente 9Captain Moonlite9 parten como referencias.

Este último lleva cinco victorias consecutivas y quiere prolongar la racha en una carrera en la que ya fue segundo en la pasada edición. La reunión volverá a ser soporte de PMU y cuenta con un programa de cinco carreras en el que también destaca una prueba sobre la milla para caballos nacionales. 'London Calling', 'Delfmar', 'Dagoberto' y los militares 'Nebli', 'Nebro' y 'Osiris' prometen ofrecer un duelo de categoría.