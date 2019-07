Caballos Los mejores del turf nacional, en la Semana Grande Un total de 25 caballos aparecen como candidatos a la cita del 15 de agosto, la Copa de Oro IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Viernes, 12 julio 2019, 08:00

Se hicieron públicas ayer las matrículas para los grandes premios de la temporada, entre los que destaca la sin par Copa de Oro. 25 caballos aparecen como candidatos a la cita del 15 de agosto. Son algunos de los mejores fondistas. Se espera la revancha del GP de Madrid entre 'Zascandil' e 'Hipodamo de Mileto', duelo al que se podría sumar el ganador del Derby Axíoco. Entre los posibles candidatos franceses se encuentra el último ganador de la prueba 'Cnicht'. La principal baza gala podría ser 'Nice to See You', ganador de Listed y valor 46. El trainer Ed Dunlop ha matriculado a 'Amazing Red', un competitivo fondista en grandes hándicaps que luce un 102 de valor en las islas. 27 son las incripciones recibidas para el Gobierno Vasco, donde además de los mejores milleros del país, destaca 'Bakoel Koffie' de Mauri Delcher, valor 49. 25 yeguas optan al María Cristina y 21 ultrafondistas al GP de San Sebastián.