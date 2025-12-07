Una masterclass con Almudena Cid
La única gimnasta rítmica que ha disputado cuatro finales olímpicas ha compartido sus conocimientos este domingo en Artaleku con cerca de cien gimnastas
Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:54
El polideportivo Artaleku de Irun ha sido este domingo escenario de una masterclass de nivel olímpico. La gimnasta Almudena Cid, única deportista en la modalidad ... de gimansia rítmica que ha participado en cuatro finales olímpicas, ha compartido sus conocimientos con cerca de 100 estusiasmados aprendices de todas las edades.
La gimnasta ha llegado a Irun de la mano del club Ayamendi que está celebrando su 25 aniversario. La sesión ha tenido lugar de 10.00 a 14.00 horas y a las 12.30 horas las familias han podido entrar al recinto para ver la exhibición a última hora. La jornada se ha completado con una charla de Cid, sesión de fotos y firma de autógrafos.
