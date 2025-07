Martín Segurola acaba sexto en los 1.500 metros del Europeo sub-23

Martín Segurola firmó ayer en Bergen (Noruega) un gran sexto puesto en la final de los 1.500 metros del Campeonato de Europa sub23, su ... primera gran cita internacional representando a la selección española después de una gran campaña en Estados Unidos.

El mediofondista donostiarra peleó por el podio en un 'milqui' táctico. Marcó 3:46.81, a menos de dos segundos del campeón, el neerlandés Stefan Nillessen (3:44.87). Segurola estuvo en todo momento en la pelea, pero no pudo en los compases finales. «He estado en la parte delantera de la carrera casi todo el tiempo. Esa era la idea: estar bien posicionado y que no me pasara nadie. Pero no lo he conseguido al cien por cien. Cuando me han pasado ha sido difícil reaccionar», explicaba el atleta guipuzcoano, que se mostraba «contento» con su actuación. Haberse clasificado para la final ya es un gran logro.

Ayer también compitió en el Europeo sub23 el tolosarra Manex Cívico. El obstaculista lo intentó y hasta el último giro tuvo opciones de clasificarse para disputar la final de hoy, pero finalmente no pudo conseguirlo. 8:48.07 fue su registro, quedando octavo en su semifinal. El vizcaíno Markel Fernández, en una final del 400 con tres españoles en la que no hubo podio, acabó sexto (46.02).

La selección española sumó ayer dos medallas, las dos de plata, de la mano de la obtaculista Marta Serrano (9:30.74) y de la ochocentista Rocío Arroyo (1:59.18, récord de España sub23).

Récord de la milla de Guerrero

Esther Guerrero protagonizó ayer en la milla de la Diamond League de Londres una gran actuación. La catalana corrió en 4:20.12, mejorando la plusmarca que Natalia Rodríguez tenía desde 2008 (4:20.25). Gudaf Tsegay ganó con 4:11.89, el segundo mejor tiempo de siempre.

Allí también, Mohamed Attaoui (1:43.01) acabó quinto en un rápido 800 que ganó Emmanuel Wanyonyi (1:42.00). El jamaicano Oblique Seville (9.86) se impuso a Noah Lyles en los 100 metros.