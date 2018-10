Dmitrovic y Buligan, los dos grandes porteros de Eibar

Por las calles de Eibar aún resuena el eco de aquellos míticos «Buli, Buli», en referencia a Alexandru Buligan (Drobeta-Turnu Severin, 1960), el legendario portero de balonmano del Arrate. El guardameta rumano defendió la elástica del extinto club eibarrés de 1990 a 1994 y dejó huella en la ciudad armera. Actualmente, hay otro meta que va camino de dejar un gran recuerdo en Eibar. En este caso, no en el polideportivo sino en Ipurua. Es Marko Dmitrovic (Subotica, 1992), el dueño de la portería del equipo de José Luis Mendilibar. Son los dos grandes porteros extranjeros de la historia de Eibar. Los tres mejores junto al histórico José Ignacio Garmendia.

Buligan lleva cuatro años trabajando en Israel, en Tel Aviv, como entrenador de porteros, una faceta que le gusta: «Me di cuenta de que había que preparar a los porteros como especialistas que son. El portero sigue teniendo una influencia tremenda en el juego y la cosa es que muchos equipos no tienen tiempo para trabajar con ellos. En Lagunak (Navarra) tuve la oportunidad de empezar a trabajar con niños y me probé a mí mismo porque quería saber si mis consejos podían servir a otros. Poder estimular el cerebro de alguien es muy interesante. Y me gusta que los porteros piensen eso cuando me ven. Utilizo pelotas de bádminton y tenis para ejercitar diferentes velocidades y trayectorias».

Pero la conversación enseguida se dirige a su época eibarresa, donde causó sensación aquel hombre tan corpulento de dos metros: «Hicimos muy buenas temporadas y llegamos a ganar la Copa del Rey. Coincidí con Jordi Ribera de entrenador, que era muy ambicioso. Él empezaba su carrera, congeniamos enseguida y conseguimos cosas bonitas».

Buligan vive en Tel Aviv y ocupa su tiempo como entrenador de porteros

Le pedimos que rebobine a aquellos años, a aquellas imágenes en blanco y negro, a aquellas calles de Eibar: «Todo el mundo conoce a todo el mundo, era como una familia. Para Eibar tener un equipo en Asobal era impresionante teniendo en cuenta que en aquella época también estaba el Bidasoa. Iñaki Bolinaga, que en paz descanse, no paraba de pelear por el club».

'Buli' vivía en la misma calle del Bingo, aquel Bingo que sustentaba buena parte de los ingresos de la Juventud Deportiva Arrate: «Vivía a 200 metros, enfrente de una tienda de bolsos (Arrieta), la calle paralela del Corte Inglés. Allí había un bloque de siete pisos de la familia de Juan Vergara, que trabajaba en el club. Era una buena zona, cerca de la plaza Unzaga por si queríamos tomar un café o unos pintxos...».

Diferentes imágenes de Buligan en su época del Arrate. Debajo a la derecha, cuando llegó a Eibar con Luis Cle y Pertiñez. / Roberto Villarreal y Amaia Ros

La última vez que visitó Eibar fue hace dos años: «Me di una vuelta con mi mujer para recordar todo aquello. Toda la zona del Corte Inglés ha cambiado mucho. Parece otra ciudad. Pero la casa donde vivíamos sigue en el mismo sitio. ¿Si me reconocieron por la calle? Algunos, sí (se ríe). Por cierto, tengo que decir que cuando llegue al norte me sorprendió que a la gente le costara abrirse. Nos costó unos cuantos meses pero cuando te conocen, nos dimos cuenta que hacíamos amistades para toda la vida».

De Eibar se marchó a Guadalajara y luego volvió al norte para jugar en Pamplona, en el Portland San Antonio. Allí también le jaleaban. Nunca olvidará los «Buli, Buli»: «Eso me llegó muy hondo. Para un deportista es algo maravilloso. En toda España el respeto hacia mi persona ha sido muy grande y eso me llena de orgullo y satisfacción. Lo llevo muy adentro».

«Hace un par de años me di una vuelta por Eibar con mi mujer para recordar todo aquello»

A su juicio, tiene más mérito la trayectoria que atesora actualmente el equipo de fútbol, que pelea desde hace un lustro junto a los gigantes del fútbol nacional: «Tiene mucho mérito lo que el Eibar ha conseguido en Primera División teniendo en cuenta que pelea contra mastodontes que manejan presupuestos mucho mayores. Además, a Mendilibar le conozco porque hemos coincidido en alguna concentración y me alegro mucho de que esté trabajando en Ipurua».

A Marko Dmitrovic en persona no le conoce pero enseguida demuestra que sigue apegado a la actualidad del deporte rey: «Sé que tenía muchas novias cuando el Eibar le fichó. Por lo que le he leído, sé que está muy agradecido al Eibar y lo está haciendo fenomenal».

Buligan, en pleno entrenamiento con la selección de Japón. / Redes sociales

También le preguntamos por la evolución en el juego, en el balonmano: «Hay mucha más calidad a nivel físico. Ahora todos son atletas y el juego, con el nuevo reglamento, te exige correr mucho más. El juego sigue siendo espectacular, pero más físico. Ten en cuenta que puede haber jugadores que acumulen noventa partidos en un año cuando se unen los Juegos Olímpicos con el campeonato de Europa».

Hay cuatro porteros actuales que le encantan: Gonzalo Pérez de Vargas (Barcelona), Andreas Wolff (Kiel), Vincent Gérard (Montpellier) y Jannick Green (Magdeburgo). De aquel Arrate le impresionaron Pedro Salcedo y Juanín porque «tenían una ambición especial. Los derbis ante el Bidasoa eran increíbles». Y el jugador que más le ha marcado en toda su carrera fue Jackson Richardson, el mago francés: «Tuvimos suerte de compartir vestuario, en Pamplona. Para mí, es el mejor jugador que he conocido». Palabra de Buli.

Nuevo ídolo en Ipurua

Marko, por su parte, es feliz en Eibar. En el Eibar. En Ipurua. Y a la afición le pasa lo mismo, que ya le empieza a llamar 'San Marko'. El serbio, desde luego, ha caído de pie. Sus paradas, la seguridad que transmite y su carácter han encandilado a sus compañeros. Y su penúltima actuación en el Metropolitano le ha colocado en el escaparate. También hablamos con él para saber cómo se encuentra y qué planes de futuro tiene.

Considera que su partido ante el Atlético de Madrid «ha sido el mejor que he jugado hasta ahora con el Eibar. El Atlético generó bastantes ocasiones y paré casi todas, salvo la última que acabó en el tanto del empate. El equipo hizo un partidazo tremendo y un esfuerzo muy grande, y pienso que merecimos el punto».

En cuanto a las razones por las que fichó por el club armero, confiesa que «estaba en Segunda División y en principio no conocía mucho del club. Pregunté a mis conocidos y me hablaron maravillas de su funcionamiento. Ahora puedo decir que no me equivoqué en mi decisión. La clave fue que el Eibar está creciendo cada día, cada hora. Se unió eso a mis ambiciones».

«El ambiente en el club es muy familiar y es clave para seguir creciendo»

Marko, que el año pasado se llevó el premio DV de oro como el jugador más valorado por la prensa que sigue al Eibar, vive en Bilbao pero está muy integrado en la dinámica eibarresa, en ese vestuario que sigue siendo como una pequeña familia, con ese 'txoko' donde los jugadores se reúnen a comer un par de días antes de cada choque: «El ambiente en el club y en la plantilla es muy familiar y eso es una clave para seguir creciendo, un ejemplo para todos los equipos que quieren jugar en Primera».

Aún le queda esta temporada y dos más en Ipurua, está participando con su selección y transmite serenidad para con su futuro. Y dice que los ojos se le van a Oblak: «Intento coger cosas buenas de todos y desarrollar un estilo personal, pero en estos momentos para mí el mejor es Oblak. Lo digo por la continuidad que ha tenido en tres temporadas. Ter Stegen también es uno de los top 5, es muy completo, pero me quedo con Oblak».

Marko no conoce a Buligan (nació cuando el portero rumano jugaba precisamente en el Arrate), pero subraya el enorme mérito que ha tenido Eibar al disponer de un equipo de élite en balonmano (antes) y otro de fútbol (ahora). En su tiempo libre, más que con el balonmano, se entretiene con el tenis: «Soy un fan de Djokovic, en mi país es un héroe. ¿Y Ana Ivanovic? Me gustaba mucho cómo jugaba aunque pudo llegar mucho más lejos». Palabra de Marko.