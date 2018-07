'Manny' Pacquiao regresa a lo campeón Boxeo La leyenda filipina, que reaparecía tras un año alejado del cuadrilátero, le arrebató el título mundial del peso wélter al argentino Matthysse tras noquearle en el séptimo asalto Pacquiao saluda al público malayo con el cinturón de campeón mundial del peso wéltertras tras imponerse al argentino Matthysse. / Reuters ENRIQUE ECHAVARREN Lunes, 16 julio 2018, 06:54

El veterano púgil filipino 'Manny' Pacquiao recuperó la madrugada del sábado en Kuala Lumpur el cinturón del peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer por KO al defensor del título, el argentino Lucas Matthysse. Es su primera victoria por la vía del cloroformo desde 2009 y marca una nueva etapa para esta leyenda del boxeo que en diciembre cumplirá 40 años. Pacquiao derribó a su rival en el tercer asalto con una serie de golpes, también en el quinto, y cuando Matthysse cayó por tercera vez en el séptimo, el árbitro, Kenny Bayless, puso fin al combate.

Lucas Matthysse, de 35 años, apodado 'La Máquina', llegaba al combate con una buena reputación, pero no pudo hacer frente a la velocidad de su rival. «Estoy sorprendido de haberle tumbado tan rápido», dijo Pacquiao, que acumula ahora como profesional 60 victorias, siete derrotas y dos nulos. «También por mandarle al suelo en el tercer asalto, en el quinto y en el séptimo. Hacía mucho tiempo que no lograba algo así, estaba a tope», añadió, reconociendo que ya no es «tan joven».

El argentino tenía un récord de 36 KO en 39 victorias y cuatro derrotas y se vio abrumado por la buena forma del filipino, que llevaba un año alejado del cuadrilátero. Pacquiao había dicho antes del combate que el resultado del mismo sería la base para tomar una decisión sobre su posible retirada. Su sobresaliente actuación hace pensar que seguirá peleando.

«Hicimos un buen trabajo en los entrenamientos, no hemos empujado demasiado fuerte, hemos controlado el ritmo», analizó el filipino, único boxeador en la historia en haber ganado el título mundial en ocho categorías diferentes de peso, en 23 años de carrera como profesional. «¿Aparento 39 años? Creo que estoy bien, si me ves en los entrenamientos dirías que tengo 27 o 28», añadió.

Senador electo en Filipinas

Pacquiao había perdido su último combate contra el australiano Jeff Horn, quien le arrebató el título del peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el 2 de julio de 2017 por decisión unánime en una velada celebrada en Australia.

«Es muy difícil pelear con Pacquiao, es un gran boxeador», dijo Matthysse tras el combate. «Se gana y se pierde. Hoy me tocó perder ante una gran leyenda», aseguró. Matthysse se presentó en Malasia con la confianza de haber ganado su último combate ante el tailandés Tewa Kiram, al que derribó en el octavo asalto en la velada celebrada en el Forum de Inglewood de Los Angeles (Estados Unidos) el pasado enero, victoria que le valió el cinturón de campeón mundial del peso wélter de la AMB. No obstante, la última vez que se enfrentó a un oponente del calibre de Pacquiao cayó por KO. en el décimo asalto frente al ucraniano Viktor Postol, campeón del mundo de los superligeros, en 2015.

Icono en su país, del que es senador electo, será recibido como un héroe cuando regrese a Manila. «No sabemos si vamos a pelear de nuevo en lo que queda de año. Ahora lo único que quiero es volver a Filipinas y relajarme con mis compatriotas», declaró Pacquiao.