Golf «Esta ha sido una manera de acabar perfecta» J.M. CORTIZAS Lunes, 19 noviembre 2018, 08:13

«He jugado muy bien y me he encontrado muy bien. Esta ha sido una manera de acabar perfecta. Con el viento los últimos hoyos se han complicado bastante, pero me he encontrado muy cómodo en el campo». Así se expresaba Adrián Otaegui tras quedar cuarto ayer. Empezó bien, pero siempre estuvo a un golpe. Pese a no haber conseguido «adelantar ni por la izquierda ni por la derecha, ha sido un día muy bueno. He controlado bien las emociones», explicó orgulloso. «En general le he pegado bien a la bola. Le llevo pegando bien en las últimas semanas y con eso me quedo de cara a los torneos que me quedan por delante», dijo. Sobre su año, aseguró que ha sido «muy positivo y muy bueno. Es una bonita manera terminarlo con otro top ten», subrayó tras haberse metido entre los mejores del mundo y seguir creciendo en el ránking mundial. «De eso se trata, de seguir ahí también el año que viene y seguir con esa evolución».

Rahm, por su parte, se mostró satisfecho, aunque pedía mesura. «He jugado muy bien de tee a green, pero no he conseguido meter los putts», se lamentó. «He hecho lo que tenía que hacer, pero los putts no han entrado». Le quedó al vizcaíno la sensación de haber ido de más a menos, aunque su tarjeta le contradecía, porque tres de sus cuatro birdies habían sido en los segundos nueve hoyos. En cualquier caso, no fue producto de ningún cambio. «Simplemente las he dejado más cerca», explicó.