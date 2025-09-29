Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Malen Monasterio posa en el calentamiento previo a su última competición desarrollada en el frontón de Zizurkil. IÑIGO ROYO

Malen Monasterio

Campeona absoluta de España en halterofilia

«Destaco mucho el apartado mental dentro del deporte»

Xabier Manzanares

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

La halterofilia no es uno de los deportes que brille por su gran práctica entre los jóvenes, pero como Malen Monsaterio (Zarautz, 2006) explica: «Animo ... a todos aquellos que tengan la mínima duda a probarlo, lo más difícil es dar el paso». La zarauztarra lleva tan solo tres años inmersa en el mundo del levantamiento de peso y, a pesar de su poca experiencia, es ya campeona de España y le esperan por delante ni más ni menos que el Campeonato Mundial Absoluto de Noruega (2-11 de octubre) y el Campeonato Europeo Júnior de Albania (28-4 de noviembre).

