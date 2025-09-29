La halterofilia no es uno de los deportes que brille por su gran práctica entre los jóvenes, pero como Malen Monsaterio (Zarautz, 2006) explica: «Animo ... a todos aquellos que tengan la mínima duda a probarlo, lo más difícil es dar el paso». La zarauztarra lleva tan solo tres años inmersa en el mundo del levantamiento de peso y, a pesar de su poca experiencia, es ya campeona de España y le esperan por delante ni más ni menos que el Campeonato Mundial Absoluto de Noruega (2-11 de octubre) y el Campeonato Europeo Júnior de Albania (28-4 de noviembre).

– ¿Cómo empezó en la halterofilia?

— Desde pequeña he sido una chica a la que le ha gustado mucho hacer deporte. Con cuatro años ya hacía gimnasia rítmica, pero lo fui dejando según me fui haciendo más mayor. Después decidí meterme en el crossfit y a partir de ahí, gracias a mi tío, Jaizki Mendizabal, que forma parte del club ZKE de halterofilia, decidí probar a levantar peso. Hace ya tres años que di el paso y estoy muy contenta.

– ¿Cómo compagina los estudios con el deporte?

– Estoy en segundo año de carrera y aunque a veces me agobie, creo que lo llevo todo bastante bien. Por la mañana voy a clase y por la tarde entreno. Si tengo algún trabajo lo termino antes de ir al club.

– ¿Cuántos días entrena a la semana?

– Cinco días. De lunes a viernes. La duración de cada sesión es de aproximadamente dos horas y media. Las competiciones son durante los fines de semana.

– ¿En qué consisten los entrenamientos?

– Las sesiones son muy variadas. Normalmente comienzo con ejercicios de variante de arrancada y después, algunos de dos tiempos. También hago sentadillas o abdominales. Y además de todo esto, máquinas de musculatura.

Comienzos «No se trata de levantar peso a las primeras de cambio, hay que practicar mucho la técnica y se puede hacer costoso»

– ¿Qué diría que es lo más difícil de la halterofilia?

– Creo que lo más complicado es engancharse. No se trata de levantar peso a la primera de cambio, sino que hay que practicar mucho la técnica y en ocasiones puede resultar costoso. Además de esto, yo destaco mucho el apartado mental. En este deporte, como en muchos otros, no se trata solamente de prepararse físicamente, hay que estar fuerte mentalmente.

– ¿Cuál diría que es su cualidad?

– Saber controlar los nervios. Creo que sé manejar la tensión previa a una competición. Esos instantes antes de salir son muy difíciles y me considero una persona que sabe lidiar con ello. Trato de despejar la mente.

– Si tuviera que describirse en tres palabras, ¿cuáles serían?

– Constante, trabajadora y ambiciosa.

– Triunfó en Zaragoza en el Campeonato absoluto de España, ¿cómo fue?

– Sí, logré batir 11 récords: ocho en la modalidad júnior y tres en el absoluto. No nos esperábamos que fuera tan bien. Sabíamos que tenía nivel, pero no tanto como para lograr esas marcas. Salí campeona de España y gracias a mi gran participación, logré clasificarme para el Campeonato Mundial absoluto de Noruega y el Campeonato Europeo Júnior de Albania. Fue algo único.

– ¿Quién le acompaña a las competiciones?

– Suelen venir familiares y algunos amigos. Sinceramente, su apoyo me da mucha fuerza. Les agradezco que vengan a verme cada fin de semana de competición.

– ¿Expectativas para las próximas citas?

– El Mundial se va a convertir en mi primera competición internacional. No llego con ninguna expectativa, quiero disfrutar y tratar de coger experiencia para el futuro. El nivel va a ser muy alto, pero intentaré pelear. Respecto al Europeo Júnior, buscaré llevarme alguna medalla. También habrá un gran nivel, pero creo que llegaré más rodada después de participar en Noruega.

– ¿Qué mensaje mandaría a alguien joven que quisiera empezar a practicar la halterofilia?

– Lo más difícil es probar. Yo tenía dudas y ahora estoy muy contenta de haber dado el paso. Desde fuera puede parecer un deporte peculiar, pero cuando empiezas le vas cogiendo el gusto. Hay que practicar poco a poco la técnica y después, ya llegará el momento de coger más y más peso. Es un deporte muy bonito en el que se aprenden muchas cosas.