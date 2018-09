Piragüismo Maialen Chourraut: «Brasil me trae recuerdos, sobre todo de cuando soñaba con el oro» Maialen Chourraut en uno de los entrenamientos que ha llevado a cabo en los últimos días en Río de Janeiro. / ETORE IVALDI Piragüista Hoy empieza en Rio de Janeiro el Mundial de aguas bravas, en el que la lasartearra buscará la única medalla que le falta I.A. SAN SEBASTIÁN. Martes, 25 septiembre 2018, 07:21

Si juntamos Río de Janeiro, aguas bravas y Maialen Chourraut, nos da como resultado medalla de oro en los Juegos olímpicos de 2016. La lasateoriatarra y otros cinco guipuzcoanos (Ander Elosegi, Joan Crespo, Irati Goikoetxea, Miren Lazkano y Samuel Hernánz) participarán desde hoy en el Mundial de aguas bravas.

- Me imagino que Rio de Janeiro debe ser un lugar muy especial, que le traerá recuerdos.

- Sí, es especial. Y sí, me han venido recuerdos, pero no demasiados. Sobre todo me vienen cuando estoy entrenando estos días y me acuerdo de las tres o cuatro veces que vinimos a entrenar antes de los Juegos Olímpicos, de las sensaciones de aquellos entrenamientos, del sueño que tenía de ganar la medalla de oro, la ilusión que tenía. La semana de los Juegos Olímpicos no la tengo tan fresca en la memoria.

- Es el mismo canal pero le falta el envoltorio de los Juegos, ¿no?

- No tiene ese envoltorio pero realmente está como más lo conocimos. Hemos estado más días aquí sin Juegos que con Juegos.

- Afronta el objetivo mas importante de la temporada.

- Así es, toda la temporada está enfocada hacia el Mundial. Lo de antes no vale, empezamos de cero, es otra competición distinta. En el canal estoy entrenando a gusto, aunque no se me está haciendo fácil, me resulta duro físicamente.

- ¿Es especialmente duro?

- No, pero tiene movimientos de agua que paran la piragua, te piden volver a arrancar... Aunque es el mismo canal de siempre, en los entrenamientos tenemos menos agua y es un poco diferente. Y por eso hay un par de movimientos que me está costando hacer.

- ¿Cuál es su objetivo? Ya tiene plata y bronce en mundiales pero le falta el oro.

- Solo pienso en hacerlo lo mejor posible. Estoy yendo mejor que en toda la temporada, más agil. Hace dos semanas en La Seu ya se vio que iba cogiendo el punto y me gustaría mantener eso.

«Lo del Mundial del año pasado no se olvida fácilmente pero hay que pasar página»

«Siento que otra vez estoy marcando el buen rumbo hacia los Juegos Olímpicos de Tokyo»

- ¿Ya ha olvidado lo del Mundial de Pau del año pasado? (Se quedó fuera de la final por siete centésimas)

- Esas cosas no se olvidan pero hay que pasar página. Nuestro deporte es así, puedes ganar o perder. Hacerlo bien o mal. Y muchas veces por centésimas de segundo. En el slalom hay fallos y el que gana es el que menos hace. Uno siempre va a hacer fallos, en los entrenos hacemos miles, y lo que buscamos es que en competición sean los menos posibles. Pero hacerlo todo bien es casi imposible.

- ¿Quienes serán sus rivales?

- Están todas las buenas y cualquiera puede ganar. Le he visto entrenando a Ricarda Funk y va rapidísima. Jessica Fox va siempre super bien. Corinna Kunhle ya se vio en La Seu el nivel que tiene. Ana Satila es brasileña y va muy rápido y está en casa, ha entrenado muchísimo aquí.

- Llegaron el día 13 a Brasil, ¿cómo han ido estas dos semanas antes de la competición?

- Básicamente, entrenar y descansar. Al principio teníamos opción de ir al canal hora y media, con lo que hacíamos una o dos sesiones. Luego ya solo teníamos una hora y había que aprovecharla muy bien.

- ¿Cuántas veces puede bajar durante una hora?

- Por poder, haciendo una bajada cada cinco minutos, puedes hacer hasta doce. Pero depende del tipo de entrenamiento que quieras hacer. A veces buscas simulacros de competición, otras insistes en zonas determinadas, parando, otras bajas muchas veces seguidas....

- ¿Cómo valoraría su temporada hasta el momento? (Se ha quedado fuera de tres finales de Copa del Mundo y ha sido segunda en otra y cuarta en el Europeo)

- No puedo poner nota porque todo está enfocado en el Mundial. Sí estoy contenta porque en el camino hacia Tokyo'2020 estoy marcando un rumbo. Lo había perdido, no lo encontraba, y ahora ya siento que lo he encontrado. En los vídeos lo aprecio y me gusta la Maialen que veo, la Maialen de antes. Ahora estoy muy a gusto con el material y con la navegación.

- ¿Qué pasa con el material?

- Por un lado después de los Juegos de 2016 cambiaron algunas cosas del reglamento y no podía utilizar aquella piragua, que me gustaba mucho, y no encontraba otra que me gustara. Y por otro lado se me había ensuciado el gesto. Había cambiado la pala y en La Seu me iba bien pero fuera no. Ahora ya he acertado con la piragua y con la pala. Este material me permite navegar en mi modo natural y la piragua coge velocidad.