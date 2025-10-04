Maialen Chourraut, cuarta en kayak-cross en el Mundial

Maialen Chourraut ha cerrado su participación en el Mundial de Australia con la cuarta posición en el kayak-cross, la joven disciplina que es olímpica ... desde París'2024 y que sigue creciendo.

Al contrario que el slalom, el kayak-cross se disputa por eliminatorias de cuatro piragüistas, clasificando los dos primeros a la siguiente ronda. Tras ser segunda en la primera bajada, Chourraut ha ganado las tres siguientes rondas, hasta llegar a la final. En ella, ha tenido que conformarse con la cuarta posición, por detrás de las francesas Hug y Prigent y de la polaca Zwolinska.

Con 42 años, la lasarteoriatarra cierra el Mundial rozando las medallas tanto en slalom, quinta, como en kayak-cross, cuarta, y siendo la más destacada de los piragüistas guipuzcoanos, que han sido la mitad de la selección española, seis de doce.