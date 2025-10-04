Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Chourraut, en una de las cinco bajas del día en kayak-cross. Marc Etxaniz

Maialen Chourraut, cuarta en kayak-cross en el Mundial

La guipuzcoana ha ganado tres de las cinco mangas disputadas en Sydney

Iñigo Aristizabal

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 09:55

Maialen Chourraut ha cerrado su participación en el Mundial de Australia con la cuarta posición en el kayak-cross, la joven disciplina que es olímpica ... desde París'2024 y que sigue creciendo.

