Maialen Chourraut y Ander Elosegi, a semifinales
DV Y AGENCIAS Jueves, 26 septiembre 2019, 17:29

Los seis palistas españoles de las modalidades de canoa masculina (C1M) y kayak femenino (K1W) hicieron pleno esta mañana en las rondas clasificatorias de canoa slalom de los Campeonatos del Mundo de piragüismo, que se están disputando estos días en La Seu de Urgell, y disputaran las semifinales el próximo sábado.

Después de la medalla de oro en kayak masculino y las dos platas en canoa masculina y femenina, la delegación española volvió a mostrar la mejor de sus sonrisas accediendo a las semifinales de sus respectivas disciplinas.

Maialen Chourraut, Marta Martínez y Laia Sorribes se han clasificado en la primera manga (accedían las 20 primeras) y no han necesitado de la repesca.

La doble medallista olímpica Maialen Chourraut fue séptima con un tiempo de 105.18. Marta Martínez fue novena con un crono de 105.50 y Laia Sorribes acabó 11º con 106.01 segundos. «La bajada ha sido muy sufrida. Las puertas no ofrecían mucho espacio y me he centrado en tener la piragua controlada en todo momento», comentó Chourraut, que también analizó las semifinales del sábado: «Un buen resultado en este tipo de competición siempre es bienvenido y hay muchas ganas de lograrlo. También me gustaría obtener la plaza olímpica, por tanto, tocará centrarse en navegar bien y sin pensar en nada más».

Ander Elosegi, Luis Fernández y Miquel Travé también obtuvieron la clasificación para las semifinales de canoa masculina. Elosegi finalizó sexto con un tiempo de 97.86 segundos. Luis Fernández finalizó 10º con un crono de 98.05 segundos y Miquel Travé se quedó fuera de la clasificación en la primera oportunidad con un tiempo de 99.94 segundos y 26º (se clasificaban los 20 primeros), pero el catalán se rehízo en la segunda manga siendo el segundo mejor (aquí entraban los 10 primeros) con un tiempo de 95.97 segundos.

«Mi bajada ha sido bastante sólida y ha sido suficiente para pasar el corte. Eso sí, siendo sinceros he ido de menos a más porque ha habido algún fallo inicial y tuve que recuperar la calma», aseguro el palista vasco, Ander Elosegi, que tiene claro que busca en las semifinales del sábado. «Hay que darlo todo para entrar en las finales y optar a las medallas con una buena actuación».