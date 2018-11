SNOWBOARD Lucas Eguibar: «Necesitamos una solución urgente, la situación es crítica» Eguibar, en el puente Santa Catalina de San Sebastián. / USOZ Está sin entrenador y sin skiman a un mes de iniciar la temporada y ha amenazado con un plante si la Española de Deportes de Invierno no toma cartas en el asunto ÁLVARO VICENTE SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 09:38

El doble subcampeón mundial y ganador de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard, Lucas Eguibar (San Sebastián, 1994) espera una respuesta positiva en breve de la Real Federación Española de Deportes de Invierno. Él y su compañero, Regino Hernández, han amenazado con un plante si no se contrata un skiman (preparador de tablas) «competente». «Falta un mes para la primera prueba de la Copa del Mundo -a mediados de diciembre en Austria- y todavía no tenemos un skiman con el que podamos competir», explica Eguibar, que afina su preparación estos días en San Sebastián.

- ¿Por qué están en este punto?

- No nos lo explicamos. Parece que es un asunto económico, pero no es entendible porque ahora es cuando mejor está la federación por las medallas y buenos resultados que hemos obtenido en los últimos años. La realidad es que estamos sin entrenador, no tenemos esperanzas de que lo vayamos a tener, y por al menos vamos a pelear por tener un skiman, que sin ser el mismo con el que tanta confianza teníamos, a ver si se contrata alguno competente de los pocos que quedan libres en el mercado. Mañana hay una reunión en Madrid y vamos a ver qué pasa.

«Han dicho que el skiman pidió el triple de lo que cobraba y es mentira. Pidió 21.000»

- Tenían un skiman y la federación rechazó contar con él. ¿Por qué?

- Se ha dicho que el skiman hizo una oferta a la federación en la que pedía el triple de lo que estaba cobrando y eso es mentira. Pidió 21.000 euros por toda la temporada, por días. Y se le rechazó. ¿Por qué? Ahora ha firmado con Australia.

- ¿Y el entrenador?

- Parecido. Ha terminado firmando por el equipo de Francia. El resultado es que estamos sin nada a falta de un mes del arranque de la temporada. Intuimos que nos vamos a tener entrenador así que Regino, Álex Martín, el fisioterapeuta y yo hemos formado un equipo por nuestra cuenta liderado por Lalo Herrero (excompetidor) y lo queremos al menos es tener un skiman.

- ¿Y si no llega?

- No voy a conseguir resultados y por tanto no voy a tener dinero para afrontar las competiciones. Es triste, pero es la realidad. Tendría que replantearme muchas cosas. Sin entrenador puedo seguir porque mis errores en la última temporada fueron más de estrategia que técnicos pero sin un skiman competente es imposible. Seguiré trabajando al máximo y dando lo mejor de mí, pero necesito ayuda. Necesitamos una solución urgente, la situación es crítica.

- Usted siempre le ha otorgado mucha importancia al skiman. Luca Trionte 'Trio' era su mano derecha.

- Es que es el 90% del resultado. Es quien ayuda a elegir la mejor cera para según qué condiciones de nieve y según qué circuito. Cuando yo descanso, el skiman trabaja sin descanso. Es el primero que sube a pistas para ver las condiciones de la nieve, el que mide la temperatura, el que toma datos y el que nos ayuda a elegir qué cera es la mejor. Buena parte de los éxitos se los debemos ellos.

«El skiman es el 90% del resultado. Es quien ayuda a elegir la mejor cera para las tablas»

- ¿Es optimista?

- Quiero creer que se va a arreglar pero llevamos tiempo con propuestas y nadie nos escucha. Es triste. Regino ha sido medallista en los últimos Juegos y yo soy campeón del Globo de Cristal y diploma en los Juegos, además de ganador de pruebas de la Copa del Mundo. Ahora es cuando necesitamos que nos escuchen. No vale solo sacarse la foto cuando ganamos medallas.