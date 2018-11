Snowboard Lucas Eguibar: «La Federación nos ha escuchado y tendremos dos skiman» Lucas Eguibar, en una terraza de San Sebastián. / ARIZMENDI El donostiarra se muestra satisfecho y contento con el acuerdo y asegura que «el cambio es para bien. Son dos grandes profesionales» IMANOL LIZASOAIN Sábado, 17 noviembre 2018, 09:07

«Falta un mes para la primera prueba de la Copa del Mundo -a mediados de diciembre en Austria- y todavía no tenemos un 'skiman' con el que podamos competir. Si no llegamos a un acuerdo tendremos que plantarnos», eran las palabras del snowboarder donostiarra Lucas Eguibar en una entrevista concedida el miércoles a este periódico.

Pues bien, los responsables de la RFEDI se reunieron el jueves con el equipo de snowboard para afrontar la problemática surgida a raíz de las pretensiones del técnico italiano Gianluca Trionte, que exigía unas condiciones diferentes a las que sostenía la Federación. A la reunión asistieron el presidente de la RFEDI, May Peus, su director general, Olmo Hernán, el técnico Alex Martín, el fisioterapeuta Mateo Slzul y los deportistas Regino Hernández y Lucas Eguibar. Finalmente se llegó al acuerdo de contar con un 'skiman' para las carreras de la Copa del Mundo.

«Hemos conseguido llegar a un acuerdo después de que nos escuchasen tanto a Regino como a mí en la reunión del jueves. Serán dos skiman los que trabajen con nosotros. Uno para Regino y otro para mí. Queríamos a Luca Trionte 'Trio', que era como mi mano derecha, pero no ha podido ser. El problema es que ninguno de los dos nuevos skiman han hecho snowboard cross y tendremos que echarles un cable y darles algún consejo. No cabe duda alguna de que el cambio es para bien. Son dos grandes profesionales», asegura Eguibar.

Hernán afirmó días antes de la reunión del jueves que «lo que no podemos hacer es poner la pistola en la cabeza a alguien que no quiere venir. Y tampoco vamos a ceder ante una petición que no nos parece justa. Los deportistas quieren que siga aunque sea a tiempo parcial. Pero no podemos admitir un precio fuera de mercado y triplicando sus emolumentos del año pasado. Queremos que el staff sea compacto a todos los niveles y no estamos dispuestos a desequilibrarlo».

El mismo Eguibar desmentía el argumento de Hernán. «Se ha dicho que el skiman hizo una oferta a la federación en la que pedía el triple de lo que estaba cobrando y eso es mentira. Pidió 21.000 euros por toda la temporada, por días. Y se le rechazó. ¿Por qué? Ahora ha firmado con Australia».

Galardón para Regino

En este ambiente enrarecido, la presidenta del Consejo Superior de Deportes María José Rienda, y el medallista olímpico Regino Hernández, fueron galardonados ayer con los Premios Nacionales de los Deportes de Nieve. La exesquiadora fue galardonada con el premio Blanca Fernández Ochoa-Mujer y Nieve por «promocionar el papel de la mujer en la nieve», mientras que el rider de snowboard, medalla de bronce en los últimos Juegos en Corea del Sur, recibió el premio Paquito Fernández Ochoa al mejor deportista masculino de la temporada.

La gala contó con las intervenciones de la presidenta del CSD, además de con la presencia de Ricardo Leiva, Director de Deportes del COI, y May Peus España, Presidente de la RFEDI.