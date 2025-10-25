Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nahia Zudaire, Janire González Etxabarri e Iñigo Llopis, camino del centro del campo de Anoeta para ser homenajeados. Arizmendi

Llopis, Zudaire y Janire González Etxabarri, homenajeados

DV

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:49

Comenta

Los nadadores Iñigo Llopis y Nahia Zudaire, y la surfista Janire González Etxabarri recibieron ayer el reconocimiento de la Real y de sus aficionados antes del inicio del partido por los éxitos cosechados en las últimas semanas. Llopis se colgó dos oros en 100 espalda y el relevo 4x100 en el reciente Mundial de natación adaptada en Singapur, del que Zudaire regresó con tres medallas: el oro en el relevo 4x100 y los bronces en los 400 metros libres y en los 100 metros braza. La zumaiarra Janire González Etxabarri ha logrado el oro en el Mundial ISA celebrado en El Salvador. Es la primera vez que consigue subirse a lo más alto del podio después de haberse estrenado en los Juegos Olímpicos de París.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  6. 6

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  7. 7 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  8. 8

    EH Bildu se desmarca del boicot a dos ertzainas en un curso de la EHU: «No debería cuestionarse su participación»
  9. 9

    El Ministerio rectifica y las catas del TAV bordearán Aralar como exige el PNV
  10. 10

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Llopis, Zudaire y Janire González Etxabarri, homenajeados

Llopis, Zudaire y Janire González Etxabarri, homenajeados