Llopis, Zudaire y Janire González Etxabarri, homenajeados

DV Sábado, 25 de octubre 2025, 07:49 Comenta Compartir

Los nadadores Iñigo Llopis y Nahia Zudaire, y la surfista Janire González Etxabarri recibieron ayer el reconocimiento de la Real y de sus aficionados antes del inicio del partido por los éxitos cosechados en las últimas semanas. Llopis se colgó dos oros en 100 espalda y el relevo 4x100 en el reciente Mundial de natación adaptada en Singapur, del que Zudaire regresó con tres medallas: el oro en el relevo 4x100 y los bronces en los 400 metros libres y en los 100 metros braza. La zumaiarra Janire González Etxabarri ha logrado el oro en el Mundial ISA celebrado en El Salvador. Es la primera vez que consigue subirse a lo más alto del podio después de haberse estrenado en los Juegos Olímpicos de París.