'Liberri' se saca la licencia para soñar

Aparcó los nervios del Villapadierna y mostró ser un gran potro en su estreno donostiarra. El potro de Arizkorreta gana #el Diputación y se convierte en candidato para la Copa de Oro IMANOL ARRUTI Domingo, 21 julio 2019, 21:44

Respiraba aliviado Guillermo Arizkorreta después de que 'Liberri' se llevase este domingo el premio Diputación de Gipuzkoa. Reconocía el preparador donostiarra que en el Derby todo salió mal. La derrota inapelable de aquel día fue un jarro de agua fría. También se le notaba a Janacek, su jockey, que tenía dentro la espina clavada de aquel día. Este domingo volvía a la competición y la carrera era una reválida. Un nuevo fracaso hubiese abierto un horizonte de preocupación. Pero nada de eso. 'Liberri' dejó olvidados los nervios del Villapadierna y se mostró como un gran potro en su estreno donostiarra. Examen aprobado y con nota.

Por las mañanas los entrenamientos eran buenos. Es un caballo grande y tardío, pero con unas condiciones excelentes. Este domingo se portó bien en los preliminares, a diferencia de su último día. El alto ritmo de la carrera también le benefició. 'El Ingrato' los puso a correr desde el golpe de cajones y tras él se fueron los 'Imaz Gueraty' y 'Eluan'. En la recta del río los tres cogieron varios cuerpos de ventaja, pero Janacek no alteró el guion. Al llegar a Bugatti ya había limado la desventaja. En la curva quiso decidir la carrera 'Fayos', que se coló con 'Eluan' por un hueco interior que no parecía existir.

El potro de Martul dominó durante la primera parte del derecho final, pero cuando el motor de 'Liberri' elevó sus revoluciones demostró tener una potencia mucho mayor que la del resto. Solo acompañado a las manos, rebasó al lote con poder y suficiencia, transmitiendo sensación de gran potro. Su victoria ante 'Red Man' en La Zarzuela no fue un espejismo. El triunfo merece un pase para la Copa de Oro. Al menos mantiene intacta la ilusión, porque Arizkorreta no quiso confirmar tras las carrera si su caballo estará el 15 de agosto. Necesita tiempo para cuajarse y habrá que ver cómo asimila la carrera. Jugar a futurólogos entraña riesgos, pero Janacek cree que no es menos que Pedro Cara y Axíoco, líderes de una generación que parece tener todo para dar el relevo a los viejos.

'Red Onion' repite

Las sensaciones fueron para 'Liberri', pero el crono dice que 'Red Onion' invirtió un segundo menos en completar el recorrido. El pequeño pupilo de Gaspar Vaz repitió la victoria del pasado curso, en la que también se llevó la preparatoria de la Copa para los viejos. Y eso que parecía que no llegaba tan fino como hace un año. Habrá que darle su mérito al preparador, que le dio una carrera en La Teste para que llegase muy afinado. Hace siete días se llevó la preparatoria de yeguas con 'Blue Martini', y este domingo la del Oro con 'Red Onion'. Lo que se dice sacar chispas a dos caballos que no llegan al nivel de gran premio.

Jaime Gelabert, a más

Reconocimiento también a la monta de Jaime Gelabert, que lo trajo de último a primero sin haberlo montado antes. El chaval cada día lo hace mejor. Con 'Psimbala' se le movió la montura intentando frenar su brío, lo que no fue impedimento para que la yegua se llevase su segundo hándicap consecutivo de punta a punta. Y más fácil que en su primer día.

Volviendo a la preparatoria de la Copa, merece una mención la vuelta de 'Federico', que tras casi 300 días de ausencia reapareció dejando un esperanzador apunte. Parecía ganar en la torre de comisarios. Le faltó una carrera para concretar.

La reunión también tenía un gran aliciente en el premio Yeguada Torreduero, en el que 'Soupha' se reencontró. Su fallo en el Baldoria no lo pudo explicar ni Borja Fayos, que este domingo supo sacarle el extra para que batiese a la torda italiana 'Windy York', que dejó una gran carta de presentación en su estreno en nuestro turf. 'Bielva' fue demasiado lejos, y como le ha pasado tantas veces, su remate no le alcanzó para pelear por el triunfo. La nómina de ganadores la completaron Nicolás de Julián y la debutante 'Nayade', que dio la sorpresa del día en la prueba para los dos años.