Letemendia y González-Etxabarri, campeones de Gipuzkoa de surf

MIKEL DEL VAL SAN SEBASTIÁN. Lunes, 9 julio 2018, 08:06

Roberto Letemendia y Janire González-Etxabarri son los nuevos campeones de Gipuzkoa de surf tras la celebración este fin de semana del campeonato territorial en aguas de la playa La Zurriola.

Letemendia, con 15,6 puntos sobre veinte, superó en la final a Bitor Garitonandia, con 6,9 puntos, mientras que Janire González-Etxabarri se alzó con el título tras sumar 13,1 puntos frente a Iara Domínguez. Las dos finales se celebraron el sábado porque ha sido la jornada en la que la condiciones de mar han sido más benévolas, con alguna serie próxima al metro de altura. Los dos ganadores tendrán el premio de poder participar en calidad de invitados en la próxima edición de la prueba del circuito mundial QS que se celebra en Zarautz.

La presidenta de la Federación Guipuzcoana de Surf, Maialen Sáez, hace una balance «magnífico» de estos tres días de competición. «Han sido tres días espectaculares donde el tiempo ha respetado. La pena ha sido la falta de olas, pero sabemos que nos desenvolvemos en un deporte que depende del mar» añade. El director técnico de la Federación Guipuzcoana de Surf, Oier Illarramendi, también hace énfasis en la falta de olas. «Tuvimos que realizar casi todas las competiciones entre el viernes y el sábado, porque el domingo pronosticaban menos oleaje». Debido a esa falta de oleaje «la pena ha sido que no se haya podido realizar la competición entre selecciones que estaba prevista para ayer», continúa Illarramendi.

Saéz admite que están «encantados con los surfistas, se les ha visto muy motivados y con muchas ganas». Al mismo tiempo la presidenta de la Federación recalca que «ha sido lo nunca visto, las cosas han cambiado para bien. Estamos muy contentos con la buena labor que hemos realizado, así como agradecer a Marco Polo Mercedes-Benz por la colaboración en el torneo».

Surfistas de gran nivel

En cuanto a la competición Illarramendi destaca «la alta participación» en el campeonato, donde han competido «150 surfistas y hemos tenido muchos inscritos. En este sentido, nos hemos recuperado». La presidenta subraya el «gran nivel del campeonato. Estamos muy contentos con la cantera que tenemos». Illarramendi asegura que «gracias a los billetes que había para participar en QS de Zarautz, la participación ha sido de mucha calidad. Han participado muchos pesos pesados del territorio». Sáez también destaca el papel de las mujeres en este campeonato de Gipuzkoa, ya que «han participado más chicas que nunca. Se ha visto que su participación va a más. Esto nos da un impulso de cara al futuro».

En bodyboard, la victoria ha correspondido a Beñat Yeregi y Maddi Fernández. Otros ganadores han sido Iker Amatriain e Iara Domínguez (sub18), Bitor Garitonandia y Mikele Beato (sub 16), Kai Odriozola y Janire González-Etxabarri (sub14), Hans Odriozola y Annette González-Etxabarri (sub 12) y Kimetz Etxabe y Rebeca Antia (body sub 18).