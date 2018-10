Boxeo 'Látigo' Pérez: «Ser campeón estatal y europeo supone un orgullo muy grande» 'Látigo', nada más conocer la decisión de los jueces. / ARIZMENDI El errenteriarra 'Látigo' Pérez hace historia al lograr los dos títulos del peso gallo en el mismo combate, «el mayor logro de mi carrera» MIKEL DEL VAL SAN SEBASTIÁN. Martes, 9 octubre 2018, 08:00

El boxeador errenteriarra, Sebastián 'Látigo' Pérez, ha hecho historia. El púgil se proclamó el domingo en su pueblo nuevo campeón estatal y europeo de peso gallo. 'Látigo' ha logrado un hito histórico sin precedentes, ya que ha sido la primera vez que se unifican y se ponen en juego dos cinturones en un mismo combate. El joven boxeador de 22 años derrotó por puntos al tinerfeño Jacob 'Caco' Barreto para ser nuevo campeón.

'Látigo' fue rotundo y admitió que «ser doble campeón estatal y europeo supone un orgullo muy grande para mí». El púgil ha logrado este éxito en su pueblo natal. Ha sido un camino largo y duro, pero que ha merecido la pena. La velada 'Night of Belts' colocó a Errenteria en lo más alto del boxeo estatal, algo de lo que 'Látigo' se mostró «muy orgulloso». «Boxear en casa y ante tu gente es un orgullo y una recompensa por todo el trabajo realizado».

'Látigo' se enfrentó a 'Caco' Barreto en la lucha por los títulos, «un rival muy duro y grande». El púgil errenteriarra tenía muy estudiado al rival y era consciente de la estrategia que tenía que emplear para derrotar a su contrincante. «Salí seguro de mí mismo, sabía a lo que iba. Combatí teniendo en cuenta la distancia, ya que el es más grande que yo. Salí al ring con lo que habíamos trabajado en mente. Psicológicamente le superé y le pasó factura. En líneas generales me vi bien y rápido».

48 horas después de la velada, 'Látigo' aún no es consciente de lo que ha logrado, pero sabe que «como profesional es el mayor logro de mi carrera». «Todavía no me lo creo. Sé que lo que he conseguido me va a abrir muchas puertas y que ahora vendrán cosas grandes», destacó.

'Látigo' demostró ser fuerte mentalmente, ya que no le pasó factura el competir en casa. «Me tomé el combate con mucha motivación, no con presión. La gente de mi pueblo me apoyó mucho, lo que me ayudó a no relajarme. Arriesgué para dejar todo claro, quería que se viera que mi victoria era clara», comentó.

A por el asalto mundial

Esta victoria permite a 'Látigo' entrar en listas europeas y mundiales, lo que a su edad puede impulsarle hacia el éxito en el mundo del boxeo. Por el momento no podrá defender los dos títulos y admite que «por rango dejaría vacante el de España, pero todavía no sé cual dejaré».

Lo que sí tiene claro es que ahora le toca «descansar y disfrutar de lo que he logrado». De aquí en adelante, le gustaría poder «boxear más veces en el pueblo y que el boxeo guipuzcoano siga creciendo. El domingo la gente apretó, y todo esto crea afición. Estoy muy contento por la respuesta que tuvo Errenteria».