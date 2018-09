Boxeo 'Látigo', ante la conquista de Europa 'Látigo' y su aita estrechan sus puños ante el inminente combate del púgil de Errenteria. / ARIZMENDI El púgil de Errenteria buscará en su pueblo convertirse en campeón de España y continental en el mismo combate, algo insólito hasta la fecha MIKEL DEL VAL ERRENTERIA Sábado, 22 septiembre 2018, 09:23

. Sebastián 'Látigo' Pérez está ante la gran oportunidad de su vida. A sus 22 años tiene ante sí el reto de convertirse en el nuevo campeón estatal y europeo de peso gallo. Se medirá al púgil tinerfeño Jacob 'Caco' Barreto el 7 de octubre en el Polideportivo de Galtzaraborda de Errenteria a las 19.00 horas. En caso de consagrarse doble campeón, 'Látigo' logrará un hito histórico sin precedentes, ya que es la primera vez que se unifican y se ponen en juego dos cinturones en un mismo combate.

La Velada de Boxeo Internacional 'Night of Belts' es la primera competición con título en juego que acoge el territorio guipuzcoano. 'Látigo' admite que «para mí es un orgullo que mi gente y mi pueblo puedan verme colgar los dos cinturones. Con humildad y trabajo vamos a poder conseguir dejar los dos cinturones en casa».

En estos momentos el boxeador errenteriarra está clasificado en la primera posición en el ránking estatal y en el puesto 159 en el mundial. Pese a su juventud, su recorrido hacia la élite ha sido espectacular. Como amateur compitió con la selección española sub22 y élite, y participó en los campeonatos de Europa. En total tiene más de una decena de títulos. En el profesionalismo su recorrido ha sido prolífico y victorioso, pero nada fácil.

Sebastián Pérez, aita y entrenador de 'Látigo', asegura que «todo esto no es cuestión de suerte sino el fruto de muchísimo trabajo. Significa estar día tras día haciendo dos entrenamientos diarios durante muchos años. Un trabajo que no se puede expresar con palabras, hay que vivirlo».

El propio 'Látigo' también confirma que llegar al profesionalismo no ha sido un camino de rosas. «Es un deporte muy sacrificado, y muchas veces he tenido que apartarme de la familia y los amigos en épocas de preparación. Incluso tuve que dejar un trabajo al no poder compaginarlo con el boxeo».

'Látigo' es ambicioso y no esconde sus intenciones de hacerse un nombre en el boxeo profesional: «Quiero hacer algo grande en este deporte, y creo que puedo. Estoy apostando muy fuertemente por ello. No sé cómo saldrá. Es difícil llegar a vivir de ello, pero quiero quedarme a gusto con mi recorrido. Llevo quince años boxeando, algo bueno tiene que salir».

En las listas mundiales

Además de consagrarse como doble campeón estatal y europeo, hay mucho más en juego en este combate. Está en juego el porvenir de 'Látigo'. La victoria le ayudaría a avanzar en el ránking mundial y a tener un mayor reconocimiento en el ring, pero también entraría en las listas mundiales, lo que a su edad podría impulsarle hacia el éxito. Para el boxeo guipuzcoano también sería beneficioso. Si 'Látigo' gana el combate provocará que el boxeo en el territorio de Gipuzkoa se vea representado.

'Látigo' no será el único que peleará el próximo 7 de octubre. Además del suyo habrá otros dos combates profesionales y siete de amateurs. El aita y entrenador de 'Látigo' admite que «llegar hasta aquí es el fruto de un camino duro y de muchísimo esfuerzo. Con esta velada conseguimos colocar a Errenteria en una posición privilegiada a nivel estatal. Queremos buscar que el boxeo crezca, que de Errenteria salgan boxeadores de nivel y que el pueblo se vuelque con nosotros».